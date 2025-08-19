¡Prepárate! Dragon Age: The Veilguard y Gears of War: Reloaded llegan a Game Pass
Xbox acaba de revelar los juegos que se sumarán a Game Pass en la segunda quincena de agosto, y entre ellos hay títulos que no puedes dejar pasar. Gears of War: Reloaded, la esperada remasterización del clásico de 2006, promete acción a todo ritmo, mientras que Dragon Age: The Veilguard llega para los fans de los RPG con su universo épico y narrativa profunda, justo después de cumplir seis meses de su estreno original.
Pero eso no es todo, este mes también llegan propuestas sorprendentes para PC y consolas. Void/Breaker, de Stubby Games, te pondrá al límite con su acción roguelite y bucles infinitos, mientras que Blacksmith Master te invita a poner a prueba tus habilidades en la herrería. Los fans de las parodias disfrutarán con Goat Simulator Remastered, y los amantes de los RPG clásicos podrán revivir Persona 4 Golden, la edición definitiva de la saga.
¿Cuáles son los lazamientos del Xbox Game Pass de este mes?
- 19 de agosto: Blacksmith Master – PC (Ultimate, PC)
- 19 de agosto: Void/Breaker – PC ( Ultimate, PC)
- 20 de agosto: Goat Simulator Remastered – Xbox Series X|S (Estándar)
- 20 de agosto: Persona 4 Golden – Cloud, Consola, PC (Ultimate, PC ,Standard)
- 21 de agosto: Herdling – Cloud, PC, Xbox Series X|S (Ultimate, PC)
- 26 de agosto: Gears of War: Reloaded – Cloud, PC, Xbox Series X|S (Ultimate, PC)
- 28 de agosto: Dragon Age: The Veilguard – Cloud, PC, Xbox Series X|S (Ultimate, PC)
Algunos juegos se irán el 31 de agosto, entre ellos Ben 10 Power Trip, Borderlands 3, Paw Patrol: Los Cachorros Poderosos Salvan Bahía Aventura, Sea of Stars y This War of Mine: Final Cut.
Con tanta variedad, desde aventuras épicas hasta comedias locas, agosto promete ser un mes explosivo en Game Pass. ¡Prepárate para no despegarte de tu consola o PC!