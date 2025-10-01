¡Preparen sus mobile suits! La Gundam Base Pop-Up Store llega por primera vez a CDMX

GENERANDO AUDIO...

Habrá mechas y actividades para los fans de Mobile Suit Gundam. Foto: Bandai Namco

La Gundam Base Pop-Up Store llega por primera vez a la Ciudad de México (CDMX), por lo que hacemos un llamado a todos los pilotos y seguidores de una de las franquicias más importantes en la historia del manga y del anime.

¡Alisten sus mobile suits! Porque los contaremos todos los detalles y puedan lanzarse a la tienda donde habrá modelos de mechas exclusivos que, según, ni en línea podrán encontrar…

Encendiendo propulsores: ¿qué sabemos de la Gundam Base Pop-Up Store en CDMX?

Como parte de la celebración mundial por el 45º aniversario de Mobile Suit Gundam, la Ciudad de México se convertirá en un verdadero campo de batalla para los fans del anime y el coleccionismo.

La ubicación de la base estará en Avenida Presidente Masaryk 148, en las inmediaciones de Polanco.

Este sitio promete ser el punto de reunión para todos los pilotos que crecieron viendo el anime original y a Amuro Ray enfrentarse al poderoso Char Aznable.

También serán bienvenidas las nuevas generaciones que se han unido a la fiebre del Gunpla (model kits para armar los mechas de Gundam), por series como “Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury” o “Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans“, entre otras OVAs y películas.

¿Qué encontrarás en la Gundam Base Pop-Up Store?

Bandai Namco traerá a CDMX una experiencia única que replicará lo que se ha visto en ciudades como Tokio o Seúl. Entre las sorpresas confirmadas:

Figuras exclusivas diferentes cada semana (sí, piezas que jamás volverán a estar disponibles en México)

(sí, piezas que jamás volverán a estar disponibles en México) Gunpla de edición limitada , perfectos para los constructores más dedicados

, perfectos para los constructores más dedicados Actividades para fans, con el objetivo de que la comunidad viva de cerca el universo Gundam

En palabras de César Muratalla, director comercial de Bandai Namco México, el evento busca acercar la experiencia Gundam a los fans de Latinoamérica como nunca antes, dándoles acceso a experiencias y productos que, hasta ahora, eran imposibles de conseguir fuera de Japón.

“En México, el interés por la saga ha crecido de manera notable en los últimos años, convirtiéndose en un referente de la cultura pop japonesa y atrayendo a nuevas generaciones de fans que buscan vivir la experiencia de armar y coleccionar sus propios modelos” César Muratalla, director Comercial de Bandai Namco México

[TE PUEDE INTERESAR: EVA Kabuki hará su debut en el festival del 30 aniversario de Evangelion]

Gundam, más que un anime, un legado cultural

Desde su estreno en 1979, Mobile Suit Gundam revolucionó el anime al llevar el género mecha a otro nivel, con historias cargadas de temas políticos, sociales, geopolítica, la crueldad de la guerra, la filosofía y la importancia de la paz.

La franquicia no sólo ha inspirado decenas de series, películas y mangas, sino que ha consolidado al Gunpla como un fenómeno global que une a millones de constructores en todo el mundo.

No es casualidad que, en Japón, exista incluso una réplica a escala real del RX-78-2 en Yokohama.

Ahora, México tendrá su propia base temporal, donde los fans podrán sentirse como integrantes de las tropas de la Federación Terrestre o de las fuerzas del Principado de Zeon.

¿Cuándo abrirá la tienda de Mobile Suit Gundam?

Podrás aterrizar en la Gundam Base Pop-Up Store a partir del próximo 31 de octubre y hasta el 16 de noviembre de 2025.

Con la apertura de la tienda, no sólo se trata de adquirir figuras y modelos exclusivos, sino de celebrar una de las franquicias más influyentes en la historia del anime.

¿Estás listo, piloto? Prepara tu mobile suit, porque esta misión solo estará activa por tiempo limitado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]