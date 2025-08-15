GENERANDO AUDIO...

FOTO: AFP

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto en la mira a Sony y su PS Store, exigiendo que los precios de juegos y servicios en línea se muestren claramente en pesos mexicanos, tal como lo marca la Ley Federal de Protección al Consumidor; la disputa surge porque la tienda de PlayStation ha seguido mostrando precios en dólares estadounidenses, una práctica que data desde la llegada de PlayStation Network con la PS3 y que ha generado decenas de denuncias.

¿Realmente la Profeco puede obligar a PlayStation a poner los precios en pesos?

Por su parte, la nombrada por usuarios como “la mejor institución de México”, basa su petición en la Ley Federal de Protección al Consumidor; en especial, en dos artículos de la citada legislación:

Artículo 34: Los productos deben mostrar precios en moneda nacional de forma clara y legible

Los productos deben mostrar precios en moneda nacional de forma clara y legible Artículo 7 Bis: El total a pagar debe incluir todos los cargos, impuestos y comisiones

Con más de 100 denuncias registradas y un monitoreo que constató que los precios siguen en dólares, la institución liderada por Iván Escalante Ruiz tiene base legal para multar a Sony si la empresa no ajusta su tienda.

Sony, por su parte, puede argumentar que la regionalización de precios es una estrategia comercial internacional. Es decir, no están obligados a cambiar los precios por país, aunque sí deben cumplir con la transparencia del costo final si operan en México. Esto les da cierto margen de maniobra y podría dificultar que Profeco gane la batalla por completo sin negociación.

Ante este hecho, si la Profeco logra probar que los usuarios mexicanos están siendo afectados por la falta de claridad en los precios y que no se cumplen los artículos mencionados. Sin embargo, Sony no está obligada a cambiar su política de regionalización, lo que complica el caso. En otras palabras, la Procuraduría podría ganar en cuanto a transparencia.

¿Cómo actuar como consumidor?

Mientras tanto, PROFECO invita a los usuarios a formalizar sus quejas vía:

Teléfono: 55 5568 8722

Interior del país: 800 468 8722

Correo: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Redes: X @AtencionProfeco / @Profeco y Facebook ProfecoOficial

