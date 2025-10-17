PS Plus Extra & Premium revela sus juegos de octubre: clásicos, novedades y joyas ocultas
Sony ha dado a conocer hoy la selección de juegos que formarán parte de PS Plus Extra y Premium para el mes de octubre de 2025. La colección incluye clásicos de PlayStation, títulos recientes y algunas sorpresas que merecen atención. A continuación, los juegos más destacados que podrás descargar o jugar sin costo adicional este mes.
Los grandes nombres del mes
- Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: el juego de carreras arcade basado en los populares autos de juguete se une al catálogo.
- Serious Sam 4: acción desenfrenada en primera persona con hordas frenéticas de enemigos.
- Portal: Companion Collection: incluye Portal y Portal 2, clásicos de puzzles en los que la física y la mente son tus mejores armas.
- Terraria (PS5 / PS4 versión Premium) — título de sandbox y exploración con mundo abierto.
- V Rising (PS5)
- Yakuza: Como un dragón (PS5, PS4)
- Poppy Playtime: Capítulo 1 (PS5, PS4)
- Al caer el anochecer (PS5, PS4)
- Mago con pistola (PS5)
- Silent Hill 2 (PS5)
La oferta conforma un buen equilibrio entre géneros: carreras, acción arcade, puzzles inteligentes y aventuras sandbox.
Lo que vale la pena destacar
- Portal: Companion Collection es uno de los grandes atractivos, pues permite (o permite nuevamente) que nuevos jugadores redescubran las mecánicas de portales en mundos complejos y creativos.
- Hot Wheels Unleashed 2 destaca por su accesibilidad: ideal para jugadores casuales que buscan sesiones rápidas y divertidas.
- Serious Sam 4 refuerza la apuesta por títulos de acción clásica, con grandes dosis de caos y diversión para quienes extrañan los shooters old school.
- Terraria continúa siendo un nombre fuerte en plataformas, gracias a su constante soporte, actualizaciones y comunidad activa.
Si estás buscando títulos nuevos para coleccionar o revivir tradiciones del gaming, octubre trae opciones muy atractivas para todos los gustos.