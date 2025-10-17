PS Plus Extra & Premium revela sus juegos de octubre: clásicos, novedades y joyas ocultas

La selección de juegos para el mes de octubre ya esta aquí/ Foto: PlayStation

Sony ha dado a conocer hoy la selección de juegos que formarán parte de PS Plus Extra y Premium para el mes de octubre de 2025. La colección incluye clásicos de PlayStation, títulos recientes y algunas sorpresas que merecen atención. A continuación, los juegos más destacados que podrás descargar o jugar sin costo adicional este mes.

Los grandes nombres del mes

  • Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: el juego de carreras arcade basado en los populares autos de juguete se une al catálogo.
  • Serious Sam 4: acción desenfrenada en primera persona con hordas frenéticas de enemigos.
  • Portal: Companion Collection: incluye Portal y Portal 2, clásicos de puzzles en los que la física y la mente son tus mejores armas.
  • Terraria (PS5 / PS4 versión Premium) — título de sandbox y exploración con mundo abierto.
  • V Rising (PS5)
  • Yakuza: Como un dragón (PS5, PS4)
  • Poppy Playtime: Capítulo 1 (PS5, PS4)
  • Al caer el anochecer (PS5, PS4)
  • Mago con pistola (PS5)
  • Silent Hill 2 (PS5)

La oferta conforma un buen equilibrio entre géneros: carreras, acción arcade, puzzles inteligentes y aventuras sandbox.

Lo que vale la pena destacar

  • Portal: Companion Collection es uno de los grandes atractivos, pues permite (o permite nuevamente) que nuevos jugadores redescubran las mecánicas de portales en mundos complejos y creativos.
  • Hot Wheels Unleashed 2 destaca por su accesibilidad: ideal para jugadores casuales que buscan sesiones rápidas y divertidas.
  • Serious Sam 4 refuerza la apuesta por títulos de acción clásica, con grandes dosis de caos y diversión para quienes extrañan los shooters old school.
  • Terraria continúa siendo un nombre fuerte en plataformas, gracias a su constante soporte, actualizaciones y comunidad activa.

Si estás buscando títulos nuevos para coleccionar o revivir tradiciones del gaming, octubre trae opciones muy atractivas para todos los gustos.

