PS Plus Extra & Premium revela sus juegos de octubre: clásicos, novedades y joyas ocultas

La selección de juegos para el mes de octubre ya esta aquí/ Foto: PlayStation

Sony ha dado a conocer hoy la selección de juegos que formarán parte de PS Plus Extra y Premium para el mes de octubre de 2025. La colección incluye clásicos de PlayStation, títulos recientes y algunas sorpresas que merecen atención. A continuación, los juegos más destacados que podrás descargar o jugar sin costo adicional este mes.

Los grandes nombres del mes

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: el juego de carreras arcade basado en los populares autos de juguete se une al catálogo.

– Turbocharged: el juego de carreras arcade basado en los populares autos de juguete se une al catálogo. Serious Sam 4: acción desenfrenada en primera persona con hordas frenéticas de enemigos.

Portal: Companion Collection : incluye Portal y Portal 2, clásicos de puzzles en los que la física y la mente son tus mejores armas.

: incluye Portal y Portal 2, clásicos de puzzles en los que la física y la mente son tus mejores armas. Terraria ( PS5 / PS4 versión Premium) — título de sandbox y exploración con mundo abierto.

PS5 / PS4 versión Premium) — título de sandbox y exploración con mundo abierto. V Rising (PS5)

(PS5) Yakuza: Como un dragón (PS5, PS4)

Como un dragón (PS5, PS4) Poppy Playtime: Capítulo 1 (PS5, PS4)

Capítulo 1 (PS5, PS4) Al caer el anochecer (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Mago con pistola (PS5)

(PS5) Silent Hill 2 (PS5)

La oferta conforma un buen equilibrio entre géneros: carreras, acción arcade, puzzles inteligentes y aventuras sandbox.

Lo que vale la pena destacar

Portal : Companion Collection es uno de los grandes atractivos, pues permite (o permite nuevamente) que nuevos jugadores redescubran las mecánicas de portales en mundos complejos y creativos.

: Companion Collection es uno de los grandes atractivos, pues permite (o permite nuevamente) Hot Wheels Unleashed 2 destaca por su accesibilidad: ideal para jugadores casuales que buscan sesiones rápidas y divertidas.

2 destaca por su accesibilidad: ideal para jugadores casuales que buscan sesiones rápidas y divertidas. Serious Sam 4 refuerza la apuesta por títulos de acción clásica, con grandes dosis de caos y diversión para quienes extrañan los shooters old school.

refuerza la apuesta por títulos de acción clásica, Terraria continúa siendo un nombre fuerte en plataformas, gracias a su constante soporte, actualizaciones y comunidad activa.

Si estás buscando títulos nuevos para coleccionar o revivir tradiciones del gaming, octubre trae opciones muy atractivas para todos los gustos.

