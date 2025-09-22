¿Qué es “Marvel Zombies” y por qué tiene a todos emocionados?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasaría si los zombies se apoderan de Marvel? Foto: Disney+

El próximo 24 de septiembre, llega a Disney+ “Marvel Zombies”, la esperada serie animada que desató un hype brutal tras el estreno de su nuevo tráiler. Pero esta no es cualquier serie más de la empresa de superhéroes, pues este mundo apocalíptico podría significar para Marvel mucho más que números; ya que es su boleto para mostrarnos más de los superhéroes de las Fases 5 y 6, acercarnos a personajes olvidados y, de paso, redimir aquel comic de los 2000 que en su momento fue criticado por su falta de lógica y excesos gore.

¿Qué es “Marvel Zombies”?

Para entender la expectativa, primero hay que meterse en la historia original. “Marvel Zombies” es un comic publicado en 2005, publicado por Marvel y escrito por Robert Kirkman (The Walking Dead e Invencible), que reimagina a los héroes más poderosos del planeta convertidos en zombies hambrientos de carne humana.

Todo comienza cuando un Sentry zombificado cae en la tierra 2149 e infecta a los vengadores y otros superhéroes con el virus del hambre, transformándolos en monstruos insaciables, convirtiendo la historia en un apocalipsis multiversal donde la hambruna y el poder (que alguna vez sirvió para defender a los más débiles) se mezclan. En este mundo, incluso los héroes con factor curativo, como Wolverine o Hulk, terminan propagando “el evangelio del hambre”.

Lo interesante es que el comic funciona como un bucle interminable; pues los héroes caen, consumen todo a su paso y luego se enfrentan a amenazas intergalácticas (como Galactus) y multiversales mientras el hambre se propaga hasta que el Vigilante, decide atraparlos, haciendo que un Sentry infectado regrese al punto de inicio, la tierra 2149.

Si bien, en su momento, la saga fue criticada por tener varias incoherencias (no funciona el sentido arácnido, Dominó no tiene suerte, se repiten superhéroes infectados, surgieron títulos como “Marvel Zombies Resurrection”; “Marvel Zombies: Dawn of Decay”, y el manga de “Marvel Zombies”, que siguieron con el concepto.

¿Qué tiene que ver el cómic de Marvel Zombies con la nueva serie de Disney?

Aunque comparten nombre y referencias, la serie animada de Disney solo toma pocas ideas del comic original. Por ejemplo, en ambos podemos ver escenas impactantes como Black Panther siendo atacado por zombies, pero el origen del virus es diferente, ya que en la serie, es de origen cuántico y está ligado a la realidad de “What If…?”, mientras que en el comic era un virus misterioso sin explicaciones profundas.

En la serie, las reglas de los infectados cambian, muchos héroes mantienen sus poderes y capacidades curativas, algo que el comic original ignoraba, generando críticas por “arruinar personajes”. Aunque en este caso, a diferencia de los no muertos de Kirkman, los superhéroes de Disney no tienen consciencia, solo hambre y agilidad.

También, los protagonistas son distinto, pues la entrega de la serie se centra en los sobrevivientes y su lucha contra Wanda, la Reina de los Muertos, y su ejército zombie, mientras que el comic mostraba a los héroes cayendo uno por uno y propagando la infección por todo el cosmos y multiversos alternos.

¿Por qué “Marvel Zombies” tiene a todos emocionados y podría ser su carta de redención?

Aunque pareciera una serie más, “Marvel Zombies” promete más que sangre y cabezas cortadas. Entre lo que ha generado hype:

Protagonistas olvidados regresan : Shang-Chi, Kate Bishop y Kamala Khan, esto permitirá mostrar sus habilidades, personalidad y desarrollo, algo que muchos fans esperan tras años sin verlos en acción.

: Shang-Chi, Kate Bishop y Kamala Khan, esto permitirá mostrar sus habilidades, personalidad y desarrollo, algo que muchos fans esperan tras años sin verlos en acción. Redención de Marvel Zombies : el trailer muestra brutalidad y gore, pero a la vez respeta las reglas de los héroes. Hulk e Ikaris no se infectan por completo; Spider-Man controla su poder de “matanza instantánea” sin perder su esencia. Esto corrige los errores del comic original, donde la lógica narrativa y los poderes se iban de sabático.

: el trailer muestra brutalidad y gore, pero a la vez respeta las reglas de los héroes. Hulk e Ikaris no se infectan por completo; Spider-Man controla su poder de “matanza instantánea” sin perder su esencia. Esto corrige los errores del comic original, donde la lógica narrativa y los poderes se iban de sabático. Estrategia con Blade: su aparición en la serie animada sirve como teaser de futuros proyectos en el UCM, mientras los fans solo ven una probada de su potencial, generando expectativa.

En pocas palabras, “Marvel Zombies” no solo es sangre, gore y diversión, es la oportunidad para que Marvel se gane de nuevo la confianza de los fans, mezcle nostalgia con nuevas historias, y entregue un espectáculo donde los héroes finalmente brillen, incluso en su versión zombie. Con menos de dos horas por delante, los fans esperan un balance perfecto entre acción, emoción y un universo que se siente vivo, peligroso y completamente impredecible.

