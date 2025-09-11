GENERANDO AUDIO...

Primer Estudio de Hábitos de Consumo en Gaming/Foto: Cheil México

El gaming en Latinoamérica dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un motor cultural y económico. Así lo demuestra el Estudio de Hábitos de Consumo en Gaming, elaborado por Cheil México en nueve países de la región, entre ellos México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, Costa Rica y Panamá.

Más de 1,400 participantes compartieron sus experiencias y revelaron datos clave sobre cómo juegan, qué consumen, qué buscan en las marcas y cómo el gaming se integra en su vida cotidiana.

Hallazgos principales

Diversidad de género: En México, los jugadores se dividen casi en partes iguales: 49.5% mujeres y 50.6% hombres.

Millennials al frente: aunque la Gen Z es fuerte, los millennials representan 56% de la población gamer, lo que refleja un mercado maduro y fiel.

Experiencia gamer consolidada: más de la mitad lleva más de 10 años jugando.

Motivaciones distintas: la Gen Z conecta con los personajes, mientras que los millennials valoran la complejidad de la jugabilidad.

Relación con marcas: 51% de gamers mexicanos disfruta la presencia de marcas si generan experiencias auténticas.

Compras digitales: 85.6% de los jugadores en México ya ha comprado contenido ingame.

Esports y streaming en crecimiento

De acuerdo con el estudio, 43.4% de los gamers en LATAM consume esports, con lo que la región se consolida como un mercado emergente. En México, aunque 82% reconoce al menos un esport, sólo 23% sabe describirlo correctamente, lo que refleja una oportunidad de expansión y educación en este ámbito.

El streaming, en cambio, no es lo que creemos de primera instancia. Únicamente 37% sigue a creadores, y muchos jugadores se muestran cautelosos respecto a confiar en ellos como fuente de recomendación, lo que plantea un reto interesante para la industria.

Presentación de los hallazgos del estudio/ Foto: Cheil México

México: epicentro gamer en la región

El estudio posiciona a México como uno de los mercados más dinámicos en Latinoamérica:

Segundo país con mayor participación en esports.

Jugadores con alto nivel educativo, lo que los hace más críticosy exigentes.

Diversidad en plataformas: Mobile (24.6%), PlayStation (24.5%), Xbox (20%), PC (16.9%) y Nintendo (14%).

El gaming como espacio social

Más allá de lo competitivo, el gaming en LATAM es un espacio de comunidad y convivencia.

62% juega con amigos, y 34%, con familiares

Para muchos es un refugio para reducir el estrés y un medio para construir identidad compartida.

La inclusión crece: cada vez más mujeres se integran a las comunidades activas

El Gaming Insigths 2025 confirma que en Latinoamérica el gamin no es solo entretenimiento: es un espacio cultural, social y económico en expansión,, donde marcas, jugadores y comunidades construyen un ecosistema único.