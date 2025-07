GENERANDO AUDIO...

Death Stranding 2: On the Beach ¿Vale la pena? | PlayStation

Ya está disponible Death Stranding 2: On the Beach, juego insignia de Kojima Productions y dirigido por Hideo Kojima. Esta esperada secuela del aclamado juego del 2019 continúa explorando un mundo postapocalíptico lleno de misticismo, situaciones paranormales sujetas a interpretación personal, conexiones humanas y, sobre todo, una narrativa profunda e interesante. ¿Vale la pena esta secuela? Reseña sin spoilers.

¿DE QUÉ TRATA DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH?

Nuestro ahora héroe Sam Bridges se retira del servicio para dedicarse exclusivamente a cuidar a Lou. Se esconde de todo mundo, tanto aliados y enemigos, para vivir de una forma pacífica, cuando recibe la visita de Fagile, su antigua colega.

Necesitan la ayuda de Sam a seguir conectando el mundo después del “Death Stranding”: un evento sobrenatural el cual aniquiló a una gran parte de la humanidad y, a los sobrevivientes, los dejó aislados y a su suerte.



Ahora, el siguiente objetivo es México: Interconectar el país para activar una puerta misteriosa que tiene como final Australia. Sam se compromete a seguir colaborando con la restauración del mundo sin saber que eventos fuertes y traumáticos se acercan a toda velocidad hacia él.

Sam y Lou, una nueva aventura para ambos | PlayStation

¿CÓMO SE JUEGA DEATH STRANDING 2?

El gameplay de Death Stranding 2: On the Beach parte del sistema de exploración, transporte y conexiones de la entrega original, potenciándolo a un nivel superior. Ahora, desde un inicio, tienes acceso a vehículos, armas, herramientas y mecánicas para empezar de una manera más rápida la acción.

Un ejemplo claro de esto es que, apenas en las primeras misiones, ya tienes un vehículo y ya te estás preparando para la primera Boss fight. Death Stranding se tomaba su tiempo para introducirte al universo del juego y al misticismo con construcción de personaje para Sam Bridges. Ahora, como ya se tomó el contexto del juego anterior, no pierde el tiempo para sumergirte en acción, adrenalina y diversión. Mucha diversión.

En tan solo unos instantes, el juego te sumerge en la mecánica de recoger paquetes, entregarlos mientras conectas gente a la red quiral, hacer misiones secundarias para conocer más del universo del juego, viajar en tu vehiculo mientras escuchas música seleccionada especialmente por Kojima, y disfrutar el juego olvidandote incluso, en algunas ocasiones, de la historia principal.

Bien se dice que, si un mundo abierto te sumerge de una manera excelente, nunca quieres que se acabe y no te sientes presionado por seguir en la historia principal. Death Stranding 2: On the Beach es el ejemplo perfecto.

Con tu camioneta y el gancho, a entregar paquetes todo el día | PlayStation

¿QUÉ TAL SE VE DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH?

Definitivamente tenemos que hacer mención especial al apartado gráfico y de audio de este juego. Kojima Productions ha aprovechado cada gota del rendimiento del PlayStation 5 y ha logrado plasmar un universo hermoso en cuestión gráfica y auditiva. Los paisajes son impresionantes, su nivel de detalle en montañas nevadas, selvas densas, ciudades abandonadas y muchísimas locaciones icónicas de México y Australia es en verdad del más alto nivel.

El apartado de audio tampoco se queda atrás: El diseño sonoro logra transportarte a este mundo postapocalíptico entre excelente música para diferentes situaciones y una construcción de universo magistral en detalles como pisadas, respiros, sonidos futuristas y audio de ambiente.

Las actuaciones de Norman Reedus, Léa Seydoux, Troy Baker, Elle Fanning entre otros, inmediatamente consolida la trama en algo intenso, llamativo y adictivo de develar. Te puedes plantear una sesión de juego corta, supongamos unas 3 horas. Van a pasar sucesos tras sucesos que no te van a dejar levantarte del sillón.

Uno de los grandes aciertos de esta segunda entrega fue migrar entre lo subjetivo, denso y enredado a algo más directo, lleno de acción y disfrutable para más personas. Además, Kojima se toma la libertad de hacer infinidad de guiños a la franquicia por la que más es conocido, haciéndonos ver que probablemente estemos ante una obra hibrida entre su pasado y su presente para definir su futuro.

Las actuaciones en Death Stranding 2 son de primer nivel | PlayStation

¿VALE LA PENA DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH?

En conclusión, Death Stranding 2: On the Beach es una secuela que supera a su predecesor en todos los aspectos. Se consolidando como una obra que combina innovación, profundidad narrativa y un apartado técnico increíble. Hideo Kojima alcanza su punto más fuerte después de muchos y, definitivamente, estamos ante uno de los candidatos más fuertes a Juego del Año 2025.

Aún quedan bastantes títulos por jugar, pero hasta el momento, Death Stranding 2: On the Beach toma una delantera kilométrica para recibir este popular premio. Falta mucho por ver pero al menos estamos seguros de algo: Geoff Keighley no parará de adular, con justa razón, a Hideo Kojima durante la ceremonia en diciembre.

TE PODRÍA INTERESAR