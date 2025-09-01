Reseña de Drag x Drive: Innovación divertida que cansa rápido

GENERANDO AUDIO...

Este 14 de agosto de 2025 salió Drag x Drive, y desde que lo anunciaron ya sabíamos que iba a ser… particular. La idea es básicamente jugar un partido de básquet futurista en unas sillas especiales que controlas con los Joy-Con 2 en modo ratón. Sí, tal cual: tienes que empujar los mandos sobre la mesa (o también sobre tus piernas, si estas en sillón) como si fueran ruedas para moverte. Y con gestos puedes lanzar, pasar o incluso aplaudir.

Desde el Direct de abril llamó mucho la atención porque mostraba todo lo que podía hacer el nuevo hardware de Switch 2. Y la verdad es que en ese sentido cumple: no se parece a nada que hayas probado antes. ¿Pero vale la pena? ¿Es una experiencia divertida o queda a deber? Descúbrelo en esta reseña sin spoilers.

Necesitas mover los controles sobre una superficie plana para jugar | Nintendo

Lo bueno: Se siente fresco

Al principio cuesta bastante agarrarle la onda. Entre que no sabes cómo girar y que los tiros no salen como quieres, se siente raro. Pero después de unas partidas entiendes que hay algo de estrategia detrás, y es ahí cuando empieza a ponerse interesante.

Lo más positivo es que se atreve a ser diferente. Eso de empujar los Joy-Con 2 puede sonar absurdo, pero logra dar una sensación física única, casi como si de verdad empujaras ruedas. Y sí, después de un par de partidos ya estás sudando un poquito.

Cuando ya dominas el control, descubres que no es solo gimmick: las jugadas tienen su chiste y requieren coordinación. Se agradece que el juego no se quede en “mover los mandos a lo loco”.

Además, el multijugador 3v3 es el corazón de la experiencia. Con amigos o en línea es cuando Drag x Drive brilla de verdad. Entre risas, choques de mandos y los minijuegos extras, terminas pasando un buen rato.

La experiencia online es complicada pero divertida | Nintendo

Lo malo: Cansa rápido (en físico y en contenido)

El problema es que esa misma novedad se vuelve pesada. Después de dos o tres partidos ya sientes los brazos cansados y piensas: “ok, ya es todo por hoy”. No es un juego que visualices en sesiones largas o se te antoje darle un maraton de 6 horas.

Los controles también fallan a ratos. Hay momentos en los que giras de más, o el empuje no se registra bien, y eso corta bastante la diversión. Mas allá del dominio natural de los controles, pareciera que es bastante estricto en los movimientos más precisos, lo cual te deja muy mal ubicado durante ciertas circunstancias.

En lo visual tampoco ayuda mucho: robots genéricos, canchas sin mucha vida y una música que no se queda en tu cabeza. Para ser Nintendo, sorprende que no tenga ese carisma emblemático de la marca

Drag x Drive es una buena propuesta que cansa rápido | Nintendo

Drag x Drive: Un intento que vale la pena aplaudir

Con todo y sus problemas, hay que reconocerle algo: Nintendo sigue atreviéndose a experimentar. Drag x Drive no es un título enorme ni súper completo, pero es el tipo de rareza que te recuerda que esta compañía todavía se arriesga con ideas poco convencionales.

Se siente más como una demo técnica que un juego completo, pero eso no necesariamente es malo. Funciona como curiosidad, como algo distinto que pruebas un rato y después recuerdas por lo único de la experiencia.

En resumen: si disfrutas las locuras de Nintendo y quieres reírte un rato con tus amigos, este juego te dará unas cuantas partidas memorables. Si lo que buscas es un título con mucho contenido, gráficos llamativos y magia clásica, probablemente te deje con ganas de más.

