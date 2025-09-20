GENERANDO AUDIO...

Este clásico de golf vuelve multiplataforma | Bandai Namco

Después de ocho años sin una nueva entrega principal, Everybody’s Golf regresa con Hot Shots, desarrollado por Hyde y publicado por Bandai Namco. Esta vez la saga se abre a más plataformas, incluyendo Nintendo Switch 2, lo que generó mucha expectativa entre fans y nuevos jugadores.

La propuesta era clara: traer de vuelta el encanto accesible del golf arcade, con un estilo colorido y desenfadado, pero al mismo tiempo con suficiente profundidad para quienes disfrutan dominar la precisión de cada golpe. ¿Cumple con esas promesas?

¿Cómo se juega Everybody’s Golf Hot Shots?

El corazón del juego está en lo accesible de su sistema de control: el clásico método de tres botones —potencia, precisión y dirección— sigue funcionando, y permite que cualquiera pueda empezar a jugar en minutos. Esa simplicidad no le quita reto: dominar factores como el viento, la inclinación del terreno o el timing sigue siendo clave para destacar.

Los modos de juego son variados: torneos, multijugador local y en línea, y el llamativo Wacky Golf, que introduce reglas absurdas, obstáculos extraños y partidas caóticas perfectas para jugar con amigos. Aquí es donde el juego saca su lado más divertido, alejándose del golf tradicional.

Como área de oportunidad, la progresión se siente lenta. Desbloquear personajes, caddies y mejoras toma bastante tiempo, lo cual puede resultar frustrante. Además, algunos jugadores han señalado que la física de los tiros no siempre se siente tan precisa como debería, y que las cámaras a veces no ayudan cuando buscas ángulos exactos.

El gameplay es sencillo y adictivo al mismo tiempo | Bandai Namco

Gráficos y desempeño en el Nintendo Switch 2

Visualmente, Hot Shots mantiene el estilo divertido y caricaturesco que siempre lo ha caracterizado. Personajes expresivos, escenarios llenos de color y un tono alegre que lo hacen accesible para todas las edades. No pretende realismo extremo, y ahí es donde encuentra su encanto.

En Nintendo Switch 2 el juego luce bastante bien. Recibió una actualización para correr a 60fps, aunque hay texturas que podrían estar más definidas. Además, algunos efectos visuales y animaciones se sienten repetitivos. Aun así, el estilo artístico colorido logra sostener la experiencia sin mayores problemas.

El apartado sonoro cumple su función, con música ligera y efectos divertidos al golpear la bola. Eso sí, las voces y frases de los personajes tienden a repetirse demasiado y pueden llegar a cansar en sesiones largas. Pero nada que afecte la experiencia de manera considerable.

Aún con dialogos repetitivos es una experiencia muy divertida | Bandai Namco

¿Vale la pena Everybody’s Golf Hot Shots?

Everybody’s Golf Hot Shots cumple con lo que promete: es un juego divertido, accesible y perfecto para sesiones casuales, especialmente si lo juegas en compañía. Su modo Wacky Golf y su estilo desenfadado lo convierten en una gran opción para desconectarte un rato y pasar un buen momento, solo o con tus amigos.

No es un juego perfecto: la progresión lenta, algunos detalles técnicos y físicas mejorables lo dejan lejos de ser la entrega más pulida de la saga. Pero si buscas un título alegre, relajado y que mezcle precisión con caos divertido, Hot Shots en Switch 2 puede ser justo lo que necesitas.