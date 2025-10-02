Reseña de “Ghost of Yōtei” un viaje entre venganza espectros y samuráis

GENERANDO AUDIO...

El sucesor de los samurai. Foto:PlayStation

Desde hace algunos meses, “Ghost of Yōtei” no ha dejado de dar de qué hablar. La nueva propuesta de Sucker Punch llegó con la difícil tarea de seguir los pasos de “Ghost of Tsushima” y, aunque las comparaciones eran inevitables, lo cierto es que ha sorprendido tanto a la crítica como a los jugadores. Hoy en día cuenta con una calificación bastante favorable en ambos sectores, lo que nos deja una idea clara: estamos ante un juego que cumple con creces las expectativas.

Parte de su encanto radica en cómo logra mantener esa esencia samurái que atrapó a tantos hace unos años, pero al mismo tiempo se atreve a explorar nuevos terrenos. ¿Vale la pena “Ghost of Yōtei”? Te lo contamos en esta reseña sin spoilers.

¿De qué trata Ghost of Yōtei?

La historia nos sitúa en el norte de Japón, varios siglos después de los sucesos de Tsushima. Aquí seguimos a Atsu, una mercenaria marcada por la tragedia, que emprende un viaje de venganza. Sin embargo, no estamos ante una trama lineal cualquiera: el juego entrelaza conflictos humanos con elementos sobrenaturales y leyendas del folclore japonés, logrando una atmósfera cargada de misterio.

Lo más interesante es cómo equilibra lo personal con lo fantástico. Por un lado, la historia de Atsu es íntima y emocional; por otro, el mundo se llena de espectros y criaturas que parecen salidas de los relatos más antiguos. Esa mezcla le da un toque único, alejado de lo convencional.

Además, no todo queda en la campaña principal. El mapa está repleto de misiones secundarias y relatos menores que aportan matices y expanden el universo de Yōtei. Muchas de estas historias esconden pequeños giros que vale la pena descubrir, lo que convierte la exploración en algo más que un simple pasatiempo.

Gameplay y novedades

En lo jugable, “Ghost of Yōtei” apuesta por un sistema de combate que se siente familiar, pero más pulido y fluido. El parry, los contraataques y el uso de nuevas armas ofrecen una sensación de agilidad que engancha desde el primer duelo. Es más responsivo y dinámico que antes, y eso se nota en cada enfrentamiento.

Una de las grandes adiciones son las “rutas espectrales”: senderos de energía que permiten desplazarse entre zonas de manera más orgánica que el clásico viaje rápido. Es una innovación sencilla pero brillante, que fomenta la exploración sin romper el ritmo del mundo abierto.

Las actividades secundarias también han mejorado. No se sienten como simples “rellenos”, sino que muchas aportan recompensas útiles, dilemas morales e incluso personajes memorables. Es de esos juegos donde las horas extra realmente valen la pena, porque lo que descubres añade valor a la experiencia.

[TE PUEDE INTERESAR: EA será privatizada en un movimiento histórico de 55 mil millones de dólares]

Visualmente, el juego es una delicia. Desde los paisajes nevados del monte Yōtei hasta los pueblos tradicionales escondidos entre los valles, cada escenario parece sacado de una postal. La atención al detalle es impresionante y, gracias al juego de luces y climas, cada zona transmite una emoción distinta.

El diseño de los enemigos merece mención aparte: los jefes principales que debes derrotar para avanzar en la historia despiertan miedo, coraje y, sobre todo, sed de justicia. A esto se suman los efectos de partículas y la niebla, que refuerzan esa atmósfera casi mágica que envuelve al juego.

La banda sonora combina instrumentos tradicionales japoneses con arreglos modernos. Hay piezas que transmiten calma absoluta mientras recorres un bosque y otras que elevan la tensión en batallas clave. Además, el uso del silencio y los sonidos ambientales (viento, pasos en la nieve, susurros extraños) aporta una capa de inmersión pocas veces tan bien ejecutada.

¿Vale la pena Ghost of Yōtei?

“Ghost of Yōtei” no es solo un digno heredero de Tsushima: es un paso adelante en casi todos los aspectos. Tiene un combate refinado, una historia que sabe equilibrar lo humano y lo sobrenatural y un apartado audiovisual que atrapa desde el primer minuto. No sorprende que esté recibiendo críticas tan positivas: realmente se lo ha ganado.

Si buscas una aventura de mundo abierto con personalidad, profundidad y un estilo artístico impecable, este juego es una apuesta segura. “Ghost of Yōtei” deja huella no solo como entretenimiento, sino como una experiencia que emociona y permanece mucho después de los créditos finales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]