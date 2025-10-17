Reseña de Keeper, una experiencia que nos recuerdan que los videojuegos son arte

| 12:35 | Jonathan Coutiño | Nación Gamer
Double Fine nos presenta otro título que busca experimentar con los videojuegos como medio. Así como buscó generar emociones diversas y generar un atmósfera casi psicodélica con Psychonauts 2, ahora intenta elevar la experiencia con Keeper.

El juego apenas dura unas 6 horas en ser terminado por completo, pero se queda contigo mucho más tiempo. En este puzzler de aventuras, tomamos el rol de un faro, en específico, en la luz del faro, en un viaje en el que nos acompaña un ave, a través de parajes altamente atmosféricos, de escenarios imposibles, de una travesía en la que sin un sólo diálogo se transmite mucho más que con cientos de páginas de guion.

No queremos hacer muchos spoilers de Keeper, porque es algo que se tiene que vivir por cuenta propia. Lo que sí queremos es generar el suficiente interés por decidirse a probar el juego, a dejarse llevar por un título que deja de lado las convenciones y la familiaridad, para explorar otras aristas del gaming. Y es que títulos como Keeper nos recuerdan que los videojuegos son más que un producto, más que entretenimiento, son una forma de arte y, en este caso, de arte elevado. El diseño de audio y la música acompañar perfectamente lo que sucede en pantalla, los colores son vívidos, los ambientes son casi poéticos y la aventura en sí misma refresca al entregar algo distinto a lo que uno espera de un videojuego.

No, Keeper no reinventa la rueda, y tampoco se lo propone. Sabe exactamente cuáles son sus fortalezas y actúa en consecuencia. Se nota la dedicación y el trabajo vertidos en un juego al que la palabra “creatividad” parece a ratos quedarle corta. Un proyecto hecho con pasión que merece reconocimiento y atención.

¿Cuándo se estrena y a qué plataformas llega Keeper?

Keeper ya se encuentra disponible en Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud y Steam; de igual forma, se estrenó como juego de Día 1 en Game Pass.

¿Keeper vale la pena? Calificación

Damos a Keeper 5 estrellas de 5.

