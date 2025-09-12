GENERANDO AUDIO...

¿Vale la pena la nueva versión de la aventura más reciente de Kirby?

La llegada de Kirby al Nintendo Switch 2 no solo fue una grata noticia, también se convirtió en una prueba de lo que la consola podía ofrecer en términos técnicos y creativos. Kirby and the Forgotten Land: Switch 2 Edition + Star-Crossed World llegó como una edición expandida de la aventura en 3D que ya había sorprendido en 2022, pero ahora con mejor apartado técnico, niveles extras y un nuevo giro que refresca la experiencia.

Más que un simple relanzamiento, este título se presenta como la forma definitiva de vivir la primera gran aventura tridimensional de la bolita rosa. Con un apartado visual más pulido, HDR que resalta los colores pastel-apocalípticos, y un contenido adicional que remezcla lo ya conocido, la pregunta que surge es clara: ¿vale la pena dar el salto a esta nueva versión?

¿De qué trata Kirby and the Forgotten Land: Switch 2 Edition + Star-Crossed World?

La premisa principal sigue siendo la misma: Kirby llega a un mundo extraño, semi derruido y lleno de misterios, donde tendrá que rescatar a los Waddle Dees capturados y enfrentarse a enemigos que mezclan ternura con peligro. La vibra post-apocalíptica pero colorida se mantiene como uno de los grandes atractivos, contrastando ruinas urbanas con paisajes vibrantes que invitan a explorar.

En la edición Star-Crossed World, la historia añade un nuevo arco que expande el universo del juego. Aquí, los fragmentos de un misterioso meteorito caen en distintas regiones, alterando la geografía de los niveles originales. Este giro no solo justifica los nuevos escenarios remixados, también introduce rutas alternativas y desafíos distintos para quienes ya habían completado la campaña base.

El resultado es una experiencia que equilibra lo familiar con lo novedoso. No se trata de un “mundo completamente nuevo”, pero sí de una reinterpretación creativa que le da aire fresco al recorrido original, manteniendo el humor, la inocencia y el carisma que siempre han acompañado a Kirby.

Aún en medio del apocalípsis, siempre hay tiempo para una foto | Nintendo

Gameplay y nuevas mecánicas

El corazón del juego sigue siendo la exploración en 3D con plataformas ligeras y coleccionables, pero la expansión agrega nuevas sorpresas. Star-Crossed World introduce tres transformaciones inéditas para el “Mouthful Mode”, el poder que permite a Kirby absorber objetos gigantescos y usarlos de maneras absurdas y divertidas. Estos nuevos objetos cambian la dinámica de los niveles, añadiendo mecánicas que van desde movimientos más veloces hasta habilidades creativas para resolver acertijos.

Los niveles remixados no solo presentan variaciones visuales, también ajustan la jugabilidad: enemigos reubicados, trampas inesperadas y caminos secretos que hacen que volver a explorar valga la pena. Aunque el diseño no alcanza la magnitud de un juego completamente nuevo, sí aporta esa sensación de descubrimiento que engancha.

Además, la expansión mantiene el balance característico de la saga: es accesible para los más pequeños o jugadores casuales, pero ofrece desafíos opcionales que los fans más veteranos pueden disfrutar. Esa mezcla de ternura y reto ligero sigue siendo el sello inconfundible de Kirby.

Las transformaciones especiales de Kirby son más que memorables | Nintendo

HDR y 60 fps: Kirby en su versión definitiva

Uno de los grandes atractivos de esta edición es cómo luce y corre en el Switch 2. El salto a 60 fps estables hace que todo se sienta más fluido, desde los movimientos de Kirby hasta las animaciones de los enemigos. Las batallas y las secuencias de plataformas brillan con una suavidad que en la versión original se quedaba a medias.

El HDR en la pantalla del Switch 2 es otro cambio que se nota de inmediato. Los colores pastel adquieren un brillo más intenso, los escenarios muestran mayor contraste y hasta los detalles pequeños, como los reflejos del agua o las luces de neón en ruinas urbanas, cobran vida con un realismo vibrante. El estilo caricaturesco de Kirby se enriquece con una profundidad que antes parecía impensable en la franquicia.

A nivel técnico, también se nota una optimización en los tiempos de carga y en la estabilidad general. El juego responde con rapidez tanto en modo portátil como en el dock, consolidándose como una de las experiencias visuales más cuidadas del catálogo inicial de Switch 2. Aunque no reinventa la rueda, sí demuestra que la consola puede potenciar a clásicos recientes de forma notable.

Experimentarlo a 60fps en HDR es la mejora que no sabías que necesitabas | Nintendo

¿Vale la pena?

Kirby and the Forgotten Land: Switch 2 Edition + Star-Crossed World se consolida como la versión definitiva de un juego que ya era encantador por sí mismo. La mezcla entre niveles remixados, transformaciones nuevas y un apartado técnico pulido lo convierten en un título que brilla con fuerza dentro del catálogo de la consola.

¿Vale la pena? Si nunca jugaste la versión original, esta edición es la mejor puerta de entrada al mundo 3D de Kirby. Y si ya la conocías, dependerá de cuánto disfrutes rejugar con extras y mejoras visuales. Lo cierto es que, con HDR, 60 fps y el carisma intacto de Kirby, esta aventura sigue siendo tan mágica como la primera vez.