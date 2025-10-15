GENERANDO AUDIO...

ROG Strix G18 de Asus/Imagen: Asus

La ROG Strix G18 es un monstruo para el gaming portátil. Eso sí, se trata de un equipo pesado, tanto literal como metafóricamente, espacioso y poco práctico para llevar contigo a todos lados. Por otro lado, el precio puede parece elevado para muchos, por lo que se recomienda como una computadora gamer de entrada, sino como una gama alta para usuarios más exigentes. Éstas son nuestras impresiones tras dos semanas de prueba con énfasis en el gaming.

Desempeño de la ROG Strix G18

Esta laptop permite correr juegos con resolución 2K a 120 cuadros de manera consistente de manera fluida gracias a su GPU, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Probamos con títulos actuales como Mecha Break, Senua’s Saga 2 o Clair Obscur: Expedition 33 y en ninguno de los casos experimentamos caídas en los FPS. Es gaming fluido y consistente que, además, luce de maravilla en su monitor 2.5K de 18 pulgadas antiglare con una tasa de refresco de 144 Hz.

Sus 32 gigas de RAM que permiten correr estos juegos y, al mismo tiempo, grabar o hacer streaming sin tener afectación alguna. En todo lo que la probamos, no experimentamos problemas de desempeño. De hecho, no tuvimos ninguna ralentización de procesos ni cuando teníamos varias pestañas (unas 20) de navegador abiertas al mismo tiempo, con grabación de pantalla a través de OBS y corriendo un juego AAA. En este sentido, la máquina se desempeña de manera extraordinaria y justifica su precio elevado, con una etiqueta sugerida de $60,000 MXN.

Algo notable y que, definitivamente, nos impresionó fue el sistema de enfriamiento de esta ROG. Pese a tener varias horas de actividad intensa, el equipo no se calentaba de más y, algunas partes de hecho se sentían frescas. Lo mejor es que esto lo logra sin tener que sonar como turbina o tener que iniciar un proceso adicional.

¿Cuánto dura la batería de la ROG Strix G18?

En cuanto a la batería, tenemos una duración por encima del promedio. Casi 8 horas de vida en uso normal, y casi 2 horas de gaming potente. Si bien suena a poco, el promedio de vida de batería para un equipo así en modo gamer es de alrededor de hora y media.

Esta laptop es pesada, no hay otra forma de ponerlo. Con 3.2 kilos, no es cómoda para transportarse y es complicada de llevar en una mochila regular. Por suerte, se entrega con una mochila propia con espacio de sobra. Sin embargo, se vuelve pesado tener que llevarla a la espalda por ratos prolongados. Esto y sumado al hecho de que su batería en gaming se agota como otros equipos de su categoría, podemos decir con confianza que la movilidad no es su fuerte. Sí funciona, por ejemplo, para llevarla del trabajo a la casa o para algún viaje de trabajo en el que sea indispensable tener esa potencia a la mano, pero no la recomendaríamos para tener una experiencia de gaming en cualquier lado.

Este equipo también cuenta con un procesador neuronal interno Intel AI Boost NPU de hasta 13TOPS, para poder tener inteligencia artificial dedicada offline. Y si bien no es una prioridad actualmente para muchos usuarios, se trata de funcionalidades que, eventualmente, se volverán indispensables y empezaremos a ver cada vez más.

En cuanto a aspectos de puertos y accesorios, el equipo es bastante estándar. Tiene una cámara frontal con una resolución de 1080 FHD con Windows Hello. Un teclado retroiluminado RGB, una tapa posterior que se puede quitar sin necesidad de remover tornillos y los siguientes puertos:

1x Jack de audio de 3.5mm

1x HDMI 2.1 FRL

3x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (velocidad de datos de hasta 10Gbps)

2x Thunderbolt 5 con soporte para DisplayPort/Energía/ G-SYNC (velocidad de datos de hasta 120Gbps)

1x puerto LAN 2.5G

ROG Strix G18, ¿vale la pena?

Le damos a la ROG StriX G18 4.5 estrellas de 5.

Si bien no es el equipo portátil de más alta gama del mercado, sí es un titán para el gaming que te permitirá correr juegos AAA en la mayor fidelidad gráfica posible con FPS consistente. Y, si funciona así para gaming, para el trabajo diario y productividad básica como navegación, edición, paquetería de Office y programas, sencillos, es una brisa.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te puede interesar