ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X/ Imagen: Asus

La ROG Xbox Ally X es una pieza de hardware sumamente inquietante. Por un lado, busca afianzarse en la iniciativa “Esto es un Xbox”, que busca dividir las barreras entre la consola de Microsoft y cualquier dispositivo capaz de correr juegos, por otro lado, su arquitectura la mantiene como una computadora portátil. Reconciliar ambos conceptos es, sin dudas, el reto más importante de esta handheld que se vende como consola de bolsillo, pero que es una PC gamer miniatura con pasos extra. Tras casi una semana con ella, éstas son nuestras impresiones de la ROG Xbox Ally X.

ROG Xbox Ally, primeras impresiones

A primera vista, el equipo es llamativo. El diseño es simple y elegante y combina a la perfección la línea que ya había definido Asus con su ROG Ally, pero con el toque distintivo de Xbox: su botón dedicado, el código de colores de los botones A, B, X y Y, el acomodo de sus sticks y layout general que asemejan al del control del Xbox, y hasta la decisión de tener una versión blanca estándar y una más potente en negro con una X al final, como sucedió con el Xbox Series X y el Series X.

La ergonomía de la consola, algo que ha distinguido los controles de Xbox (y por el que preferimos este mando por encima del DualSense, a manera personal) es notable. Con un agarre firme, un peso más hacia el lado de lo ligero y un acomodo familiar de los botones, la consola se siente muy bien al jugar. Incluso la disposición de las bocinas, al frente y al centro, es un acierto, ya que de por sí tienen buena potencia, al tenerlos a cada lado de la pantalla, te da una sensación envolvente; por desgracia, la calidad de audio podría ser mejor, posiblemente con mayor potencia en los bajos y agudos menos brillosos.

Ahora, la parte mala. No, la consola no tiene una pantalla OLED; ni siquiera en su versión X. Esto se siente un poco injusto si consideramos los precios de lanzamiento y que la versión X de la consola llega a costar hasta $20,000 pesos. Sin embargo, el desempeño visual es competente y los juegos lucen bien en su pantalla que, con todo y todo, es de un muy buen tamaño.

ROG Xbox Ally/Foto: Nación Gamer

Desempeño para juegos de la ROG Xbox Ally

En cuanto a su desempeño de juegos, es un poco inconsistente y depende enteramente de qué juego se pruebe. Por ejemplo, títulos que no son tan exigentes gráficamente como Hollow Knight: Silksong se juegan sin problema alguno y, de hecho, se disfruta bastante la experiencia. Por el contrario, juegos AAA, al menos con la ROG Xbox Ally que Xbox nos proporcionó para la reseña, tienen problemas para desempeñar de forma consistente e, incluso, parecen exigirle demasiado al equipo. Como bien podemos tener títulos corriendo a 60 FPS sin mayor problema, también podemos tener barreras de 30 FPS en algunos juegos.

Eso sí, el sistema de enfriamiento tiene dos grandes aciertos: disipa muy bien el calor y no sobrecalienta la consola ni siquiera cuando se le exige de más, y no termina sonando como turbina de avión; de hecho, es más silenciosa que un Steam Deck.

Dicho todo lo anterior, tenemos que ir al más grande acierto y al más grande error de este dispositivo. Primero, el mayor acierto es la incorporación del modo Full Screen de Xbox, que permite que el sistema arranque directamente con la interfaz de Xbox y pase por alto cualquier otro proceso no esencial para el gaming. La interfaz es similar al de la consola de sobremesa, y eso le hace sentirse realmente como un Xbox de bolsillo. Pero esto no lo vuelve un equipo exclusivo de Xbox; para nada. La ROG Xbox Ally permite jugar desde bibliotecas externas, como Steam, Epic Games, Battlenet, Ubisoft Connect o GOG. Es más, no sólo es posible tener apps dedicadas instaladas y fácilmente accesibles en el dispositivo, sino que la biblioteca central agrupa los juegos sin importar su origen y te indica en qué launcher se encuentra. Esta integración es tersa, sencilla, ideal y, sobre todo, práctica para el usuario.

Esto es un Xbox…bueno, casi

Como es un Xbox, en teoría, puede hacer todas las cosas que puede hacer una consola, como instalar apps de streaming, por lo que puedes sin problemas estar jugando en un momento y ver una serie o película desde apps nativas de Netflix, Disney+ o Prime Video en otro instante. Esto vuelve al ROG Xbox Ally un salvavidas para viajes largos o tiempos muertos.

La portátil también viene cargada con Copilot diseñado especialmente para gaming. Esta IA funciona tanto con teclado como con el micrófono integrado de la ROG Xbox Ally, para preguntarle en tiempo real sobre lo que estás jugando. Ya sea información del título, consejos, ayudas, guías o lo que se te ocurra. Para algunos, es más sencillo hacer esto que tomar el celular, para googlear algún consejo o cómo resolver un puzzle; para otros, es más incorporación innecesaria de IA en todo lo que tenga una pantalla.

Ahora, en cuanto a su más grande problema: no es una consola portátil, sino una computadora gamer miniatura, con todo lo que eso implica. La versión optimizada de Windows 11 permite a los usuarios tener acceso a navegadores, aplicaciones de Office como Word, Excel o Power Point, y hasta puedes acceder a todas las funciones de una PC como el Command Prompt. Sin embargo, ¿realmente necesitamos que algo que compramos para jugar Clair Oscur: Expedition 33 en la cama corra Excel y opere como una PC? Habrá un nicho de mercado al que seguramente esto represente el más grande acierto, sobre todo a los entusiastas de la personalización o quienes quieran explotar al máximo el equipo. Pero para quien sólo quiera jugar, el aspecto de PC puede ser estorboso con el aspecto de consola portátil.

Hay varios errores que, esperamos se hayan corregido con la oleada de actualizaciones incluyendo la de día 1 que hemos recibido, hacen que ambos aspectos del dispositivo se peleen entre sí por el control. Errores como que los gatillos piensen que estén en modo mouse y no en modo control, por lo que los juegos no responden, o que el modo Full Screen de Steam se active con el mismo botón con el que se abre el panel de control de la consola y, ahora, dos procesos funcionen con el mismo toque. Luego tenemos Armoury Crate, el software dedicado de Asus para que funcione como centro de mando de todos los procesos de la consola en cuanto a rendimiento, gaming, contenido y personalización. El software es útil y cuenta con muy buenas funcionalidades, como la activación de mejoras de rendimiento o el modo Turbo, pero está construido como un programa más dentro de una PC y, aunque su función es sobrepasar los procesos naturales del equipo, a veces no es tan sencilla la transición como nos gustaría.

Error fatal en la ROG Xbox Ally

No queremos dejar pasar algo que nos sucedió con este equipo y que no sabemos si es algo que haya sucedió o más personas o ya se haya arreglado, pero la consola dejó de funcionar mientras se hacían pruebas técnicas. Al activar el modo Turbo y las asistencias de desempeño que Armoury Crate ofrecía, intentamos correr por primera vez Mecha Brake. Al momento de compilar los shaders, la consola simplemente se apagó sin más. Al volver a encenderla, entró en un ciclo de boot en el que se seguía apagando sin razón y teníamos que volver a encenderla de forma manual.

Incluso cuando el sistema intentaba correr diagnóstico o reparaciones automáticas, la consola volvía a apagarse sin remedio, ya fuera con batería o conectada a la corriente. Al intentar utilizar las opciones de reinicio del Troubleshooter, las propias opciones de resetear la consola marcaban errores irreparables. También se ofrecieron opciones de MyAsus para reparar la consola o llevarla a un estado anterior, pero no fueron fructíferas.

No fue sino hasta que, de manera azarosa, la consola decidió iniciar, que pudimos realizar un reinicio general desde las opciones de Windows. Esto, sin embargo, no fue útil de inicio, ya que al estar a 99% de reinicio, la consola volvió a apagarse. No fue sino hasta varios ciclos de reinicios después que al fin tuvimos un reseteo general. Pero aún no estaba resuelto el problema. Al intentar correr nuevamente Mecha Break, el juego funcionó, pero hubo un punto con múltiples elementos en pantalla en el que la consola empezó a bajar su desempeño hasta que terminó por apagarse nuevamente. Al lograr prenderla nuevamente y bootear de forma correcta, intentamos con Silksong y, tras algunos minutos de juego sin contratiempos, un problema similar al de Mecha Break sucedió; todo se ralentizó de a poco, hasta que la consola decidió apagarse nuevamente.

Contactamos al equipo de Microsoft con un reporte del problema, y nos dijeron que la actualización de día 1 podría ayudar con el problema.

ROG Xbox Ally, ¿vale la pena?

El dispositivo es técnicamente impresionante. De eso no hay dudas. La manera en la que volvió compatibles la interfaz de Xbox con otras bibliotecas de juegos es un logro en sí mismo. La apuesta es correcta; sin embargo, los errores propios de querer abarcar mucho y apretar poco se hacen evidentes. No sólo eso, sino que nos recuerda que seguimos en la infancia de este tipo de hardware. Después de todo, el Steam Deck apenas lleva tres años de vida, y fue apenas dos años que Asus desarrolló la ROG Ally X. ¿Habría sido mejor si Microsoft lanzara su propia handheld dedicada a ser un Xbox portátil? No lo sabemos. Habrá quien decida que más funcionalidades y opciones siempre son mejores para le usuario, pero hay quienes creemos que, como ha demostrado Nintendo en su amplio pedigrí de handhelds, que menos es más.

Damos a la ROG Xbox Ally 4 estrellas de 5.

Agradecemos a Microsoft por proporcionar una consola, para su reseña.

