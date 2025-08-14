GENERANDO AUDIO...

Tom Hiddleston es Chuck | Neon

El mundo llegará a su fin y nadie sabe qué hacer. Con esa premisa, abre La vida de Chuck, una película contada en reversa que nos invita a entender el fin del mundo de la misma forma en la que entendemos la importancia de una vida. Reseña sin spoilers.

¿De qué trata La vida de Chuck?

Protagonizada por Tom Hiddleston, hasta que entendemos que no, esta cinta basada en una historia corta de Stephen King es un apapacho para el corazón. Una de esas películas que sabe exactamente qué fibras tocar, que cuenta más que una historia y nos entrega un sentimiento.

La vida de Chuck abre en su tercer acto. Sin dar explicaciones, los personajes viven lo que bien podría parecer el fin de los tiempos. Las noticias se llenan de reportes de inundaciones, terremotos que acaban con estados enteros, volcanes que cubren de lava países enteros y la incipiente sensación de que no hay remedio. En medio del caos, la gente no sabe qué hacer. Ya no vale la pena trabajar, ya no vale la pena seguir, ya no vale la pena ¿vivir? Mientras el mundo se acaba, las personas buscan conexión en donde puedan encontrarla. Sin Internet, sin comunicaciones, sin electricidad siquiera, ¿qué queda al final de los tiempos? Un misterio: ¿quién es Chuck? ¿Qué hizo para que todos lo agradezcan? ¿Por qué su rostro aparece en todos lados y qué le dio al mundo durante 39 años? Lo que continúa es explorar el segundo acto y, finalmente, el primero, en el que todo se nos explica, pero no de la manera la que esperamos, sino en la que la historia necesita ser contada.

La vida de Chuck es una exploración de quiénes somos, de la vida misma, pero también de lo que sucede cuando la vida llega a su fin. Del impacto que tenemos en los otros, pero también de cómo las otras personas forman parte de quiénes somos, cómo cada interacción nos va creando, nos define; porque cada cabeza no sólo es un mundo, es un universo entero. En palabras del gran poeta americano, Walt Whitman: “soy inmenso. Contengo multitudes”.

La vida de Chuck, basada en una historia de Stephen King | Neon

Descubrir quién es Chuck es entender quiénes somos no sólo como una pregunta existencial, sino como un ejercicio de autodescubrimiento. Qué vivencias son las que nos componen, cómo entendemos al mundo y, en turno, cómo lo maleamos con nuestra presencia; el resonar de todos con quienes alguna vez cruzamos palabra, mirada, con quienes compartimos un momento, cómo eso nos aporta y qué dejamos en ellos.

Las actuaciones de todos los involucrados, como Karen Gillian, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Mia Sara y hasta el legendario Mark Hamill son excepcionales. Incluso la narración del gran Nick Offerman se siente reconfortante, con profundidad, como un amigo que nos guía de la mano en lo que entendemos qué está sucediendo. Cada personaje se siente plenamente desarrollado, humano, vivo, lleno de preocupaciones e historia que no vemos, pero que está ahí. Cada vida, cada instante, cada forma de entender el cosmos, nuestro espacio en el infinito, nuestra forma de lidiar con la realidad.

La vida de Chuck, ¿vale la pena?

En un momento como el que vivimos, esta película es justo lo que necesitamos, una suerte de proceso colectivo de reconciliación con nosotros y con los otros. No es una historia sobrenatural ni de terror, como nos tiene acostumbrados King, sino un viaje cuyo final conocemos, pero ésa es la parte menos importante.

Damos a esta película 5/5, una combinación curiosa que tiene partes iguales a Billy Elliot, Forrest Gump y Big Fish. Una película que se describe mejor en la palabra en inglés wholesome, cuyo significado en español no alcanza a transferir el mismo sentimiento: un remanso de tranquilidad, un corazón reconfortado, una vida que toca nuestras vidas.

Gracias, Chuck.