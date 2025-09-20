Reseña de Lost Soul Aside: ¿Valió la pena esperar 10 años?

GENERANDO AUDIO...

Tras más de diez años de espera desde que fue anunciado como parte del China Hero Project, Lost Soul Aside finalmente llegó a PS5 y PC. El título de Ultizero Games despertó gran expectativa por su mezcla de acción frenética y estética épica, colocándose en la mira como uno de los proyectos chinos más ambiciosos de la última década.

Con una propuesta que combina elementos de Devil May Cry, Final Fantasy XV y otros referentes del género, el juego se presentó con mucha presión encima. Ahora que está disponible, vale la pena revisar qué ofrece realmente, cuáles son sus puntos fuertes y en qué aspectos todavía hay margen de mejora.

¿De qué trata Lost Soul Aside?

La historia gira en torno a Kazer, un joven que busca salvar a su hermana Louisa y a la humanidad de los Voidrax, invasores de otra dimensión. Para ello cuenta con el apoyo de Arena, una criatura que adopta forma de dragón y que puede transformarse en diferentes armas. Este vínculo entre protagonista y criatura es el motor narrativo y mecánico de la aventura.

La narrativa apuesta por un tono épico, pero se apoya en clichés comunes del género: héroe atormentado, enemigos colosales y amenazas existenciales. Aunque cumple para sostener la progresión del jugador, muchos críticos coinciden en que los diálogos son irregulares y los personajes secundarios no terminan de brillar.

Donde sí destaca es en su ambientación. El mundo de Lost Soul Aside se construye con escenarios que transmiten grandeza, desde ruinas antiguas hasta campos futuristas, logrando un equilibrio visual entre fantasía y ciencia ficción que lo hace atractivo a primera vista.

¿Cómo es el gameplay de Lost Soul Aside?

El combate es el pilar del juego. Kazer puede alternar entre múltiples armas en pleno combo —espadas, lanzas, guadañas— lo que genera un ritmo dinámico y espectacular. Esta fluidez es uno de los grandes logros de Lost Soul Aside, ofreciendo momentos de acción intensa que recuerdan a lo mejor del género hack-and-slash.

El sistema de progresión añade variedad: desbloqueo de habilidades, mejoras al vínculo con Arena y enemigos que requieren cambios de estrategia según sus patrones. Esto otorga cierta rejugabilidad y permite experimentar con estilos de pelea diferentes.

Sin embargo, aquí surgen las principales áreas de oportunidad. Los saltos y secciones de plataformas se sienten rígidos, algunos combates contra jefes caen en la repetición y la dificultad tiene picos bruscos que pueden frustrar. No son fallos que rompan el juego, pero sí detalles que restan consistencia a la experiencia.

Gráficos y desempeño

A nivel visual, Lost Soul Aside logra impresionar en muchos tramos. Los escenarios son amplios y detallados, los efectos de partículas acompañan la acción de manera vistosa y las cinemáticas refuerzan la sensación de espectáculo. Cuando todo fluye, es un juego que luce realmente “next-gen”.

En PS5, el rendimiento es estable la mayor parte del tiempo, aunque en PC se han reportado caídas de framerate y problemas de optimización. Las animaciones, por su parte, cumplen en lo básico, aunque no siempre alcanzan la naturalidad esperada para un proyecto con tantos años de desarrollo.

Otro punto criticado es la presentación narrativa: cortes de cámara abruptos, sincronización irregular en doblajes y transiciones poco cuidadas que restan inmersión. Nada que lo haga injugable, pero sí apartados técnicos donde el juego podría mejorar con parches.

¿Vale la pena Lost Soul Aside?

Lost Soul Aside es un proyecto ambicioso que consigue ofrecer combates emocionantes, visuales atractivos y una atmósfera que engancha a primera vista. Es un título recomendable para quienes buscan acción rápida y espectacular, con ese toque de anime épico que lo hace distintivo.

Al mismo tiempo, su historia genérica, personajes poco memorables y ciertos problemas técnicos lo mantienen lejos de ser la obra maestra que muchos esperaban. Con parches y ajustes futuros, tiene potencial de brillar más. En su estado actual, es un buen juego de acción con áreas de oportunidad claras, ideal para quienes disfrutan el género, pero no imprescindible para todos.