Reseña de Mario Galaxy 1 y 2 en Switch 2: Un clásico eterno

Mario Galaxy 1 y 2, clásicos absolutos | Nintendo

Hay juegos que envejecen… y hay otros que parecen desafiar el tiempo. Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 son de esos títulos que, incluso años después, siguen sintiéndose mágicos. Ahora regresan juntos en una versión mejorada para Nintendo Switch y Switch 2, justo a tiempo para celebrar los 40 años de la saga.

Esta colección no busca reinventar lo que ya era perfecto, sino pulirlo y hacerlo brillar de nuevo. Con mejoras visuales, controles mucho más precisos y algunos ajustes de calidad de vida, Nintendo vuelve a recordarnos por qué Mario sigue siendo el rey de las plataformas 3D.

¿De qué tratan?

Ambos juegos siguen la clásica fórmula del héroe con gorra roja: Bowser secuestra el castillo de Peach y Mario termina en medio del espacio, saltando entre planetas, asteroides y galaxias en busca de estrellas. Cada nivel es una pequeña aventura, con su propia gravedad, secretos y mecánicas únicas que hacen que todo se sienta fresco de principio a fin.

En Galaxy 2, las cosas se ponen todavía más interesantes. Llega Yoshi con sus habilidades especiales, se suman nuevos poderes y los desafíos suben de nivel. No es solo una secuela: es una evolución natural del primero, con más ritmo, más variedad y ese toque de locura creativa que solo Nintendo sabe lograr.

Este relanzamiento añade pequeños detalles que marcan la diferencia: mejores menús, cámara ajustada, vibración HD, tiempos de carga más cortos y compatibilidad total con el control por movimiento o el modo portátil. No cambia el alma del juego, pero sí lo hace sentir mucho más cómodo y fluido para la era actual.

Gameplay

Pocos juegos transmiten tanta alegría al jugar como Super Mario Galaxy. El movimiento es una delicia: saltos, giros, saltos murales, planeos con Yoshi… todo responde con precisión y ritmo. Nintendo aprovechó las capacidades del Switch 2 para que cada movimiento se sienta más natural, tanto con los Joy-Con como con el Pro Controller.

La curva de dificultad está perfectamente equilibrada: los primeros mundos te permiten disfrutar sin estrés, pero las fases más avanzadas —sobre todo las de Galaxy 2— pueden poner a prueba incluso a los más veteranos. Cada nivel está diseñado para sorprenderte con algo nuevo, sin repetirse ni caer en la rutina.

También hay mejoras que facilitan la vida al jugador: el guardado rápido, la navegación por galaxias, ayudas opcionales y la posibilidad de repetir misiones sin tener que regresar al menú principal. Todo está pensado para que pasar de una galaxia a otra sea tan fluido como divertido.

Apartado gráfico y música

Visualmente, esta versión brilla como nunca. Las galaxias se ven más vivas, las texturas están mejor definidas y el salto a 4K en Switch 2 hace que todo luzca espectacular. El espacio nunca se había visto tan colorido, y aún así el juego conserva ese toque de cuento clásico que lo hizo tan especial.

Sí, hay momentos donde se nota el origen de Wii —algunos fondos se sienten simples o repetitivos—, pero el trabajo de remasterización es tan bueno que esos detalles pasan desapercibidos. Lo importante sigue ahí: la sensación de estar explorando un universo lleno de imaginación.

Y la música… qué decir. Las orquestas, los coros y esos temas que ya son historia del gaming suenan mejor que nunca. Cada nivel tiene su propia identidad sonora, desde los momentos tranquilos en el observatorio hasta las batallas finales contra Bowser. Pura magia.

¿Vale la pena?

Definitivamente sí. Super Mario Galaxy + Galaxy 2 no solo es un relanzamiento: es una carta de amor a una de las etapas más brillantes de Nintendo. Es perfecto tanto para quienes los jugaron en Wii y quieren revivirlos, como para quienes llegan por primera vez.

El control se siente moderno, los gráficos están preciosos y la jugabilidad sigue siendo insuperable. Es un recordatorio de por qué Mario sigue siendo el referente del género, incluso en una era llena de juegos cada vez más complejos.

Si buscabas una excusa para volver a mirar las estrellas con Mario, esta es la mejor oportunidad. Dos aventuras inolvidables, mejor que nunca, ahora en la palma de tus manos.