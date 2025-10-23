GENERANDO AUDIO...

Ninja Gaiden 4/Imagen: Team Ninja

Ninja Gaiden 4, ¿vale la pena? Team Ninja lo hizo de nuevo y nos entregó un juego que es al mismo brutal e inmisericorde, pero extremadamente divertido y hasta podríamos decir accesible para nuevos jugadores. Reseña completa sin spoilers

No necesitas ser un experto en los hack & slash ni haber jugado todos los Ninja Gaiden modernos para tomar el control y empezar a destazar todo lo que se te ponga enfrente. Es más, ni siquiera es necesario dominar y aprenderte todos los ataques y combos de la manera más eficiente para acabar con las hordas de enemigos. Está bien actuar por instinto, está bien no saber cómo lo estás logrando y, de todos modos, vas a poder avanzar. Eso sí, prepárate para morir. Mucho. En serio, mucho.

En este mundo se mezcla el cyberpunk con la fantasía oscura, la tecnología y el mito son uno mismo, siempre con la línea estética clásico de Ninja Gaiden.

El combate es simplemente exquisito, extremadamente fluido, dinámico y con libertad absoluta de experimentar. Ir dominando las nuevas habilidades es parte de la diversión, hasta encontrar tu estilo propio de juego. Como es de esperarse, subir de nivel y ganar experiencia te permite comprar nuevas técnicas que siempre puedes practicar en el modo entrenamiento.

Algo llamativo es cambiar entre estilos de combate, entre la forma normal y los ataques Bloodraven, que son más lentos y pesados, pero con mucho mayor potencia y necesarios para romper guardias y sacar de balance a los jefes. Ir cambiando entre ambos estilos, así como activar el modo Berserk, que te da autokills en la mayoría de los enemigos normales, es parte de una danza intrincada que se siente increíble al momento de donimarlas.

¿Cuándo se estrena y a qué plataformas llega Ninja Gaiden 4?

Ninja Gaiden 4 ya se encuentra disponible en Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud y Steam; de igual forma, se estrenó como juego de Día 1 en Game Pass.

¿Ninja Gaiden 4 vale la pena? Calificación

Damos a este título 4.5 estrellas de 5.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te puede interesar