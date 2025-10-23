GENERANDO AUDIO...

Soy Frankelda/Imagen: Cinema Fantasma

Soy Frankelda, ¿vale la pena? El primer stop-motion mexicano es definitivamente cine. Reseña completa sin spoilers.

En Soy Frankelda no sólo la animación y la cinematografía están a la par de producciones de la talla de películas de Tim Burton o Coraline, sino que las llegan a superar en algunos aspectos. El diseño de producción es alucinante, la construcción del mundo es surreal y la música es hermosa.

Por desgracia, la película flaquea en la narrativa y, a ratos, Frankelda se siente como una extraña en su propia película; es casi como si hubiera dos historias que se cosieron entre sí de último minuto; incluso, hay elementos de la trama que se sienten apresurados. Incluso cuando la música es un elemento notable, las letras terminan quedando planas y más como extensiones de los diálogos; algo que se explica cuando se ve que fueron los directores/escritores quienes crearon las líricas y no se delegó la labor solamente a un liricista. Sin embargo, podemos pasar por alto esos detalles cuando vemos el logro espectacular de las figuras, de los sets, de la mitología, del esfuerzo monumental que hubo detrás.

¿De qué trata Soy Frankelda?

La cinta nos presenta a Frankelda, una niña que sueña con ser escritora de terror pero que, por su contexto histórico y social, se ve frenada en sus sueños. Aunque eso no lo hace menos talentosa; al contrario, el propio plano de los horrores y su corte real reconocen la capacidad de Frankelda para contar historias, lo que la llevará a difuminar la barrera entre el mundo de la existencia y el de la imaginación.

Y en esa construcción mitológica, se debe reconocer que Soy Frankelda tiene un mérito adicional al no tratar de emular lo que se hace en el horror en otros países, sino que se nutre de leyendas y miedos locales. El Topus Terrentus, nombre que recibe el plano donde habitan los sustos, horrores y pesadillas, está construido a partir del folclor que se siente local, mexicano, latinoamericano incluso, de miedos primarios y no de herencia de otras culturas. Es un entramado de historias que muchos sentimos como propias, que se sienten cercanas a casa, que podemos abrazas como nuestras. Y, en eso Soy Frankelda se presenta con orgullo como un nuevo referente del cine fantástico de nuestro país, una muestra del legado de tradiciones como el realismo mágico, pero adaptado para sensibilidades actuales.

En palabra de Guillermo del Toro, no sean HDSPM y vayan a ver Frankelda, una obra de arte que eleva la vara para la animación en México.

¿Cuándo se estrena Soy Frankelda?

La película ya se encuentra disponible en salas de cine. Vayan a verla y apoyen la animación hecha en México.

Damos a Soy Frankelda 4 estrellas de 5.

