Superman (2025) | Warner Bros. Pictures

Superman, ¿vale la pena? La nueva versión del hombre de acero es una hazaña técnica impresionante que, desgraciadamente, no termina de despegar. Reseña sin spoilers.

El Superman de James Gunn no logra generar suficiente impulso para arrancar con fuerza el nuevo universo DC en live-action. Gunn nos entrega un personaje diluido, una versión superficial de Superman que no termina de entender quién es el personaje que busca retratar.

Si el Superman de Snyder era un dios fallido, el de Gunn es un hombre torpe que no termina de creerse el Hombre de Acero. Gunn confunde la bondad con ingenuidad, la esperanza con torpeza y la justicia con buenas intenciones. Toma prestado elementos de los acuerdos de Sokovia, Brightburn y hasta The Boys, pero sin integrarlos orgánicamente. De hecho, la trama es desarticulada y pareciera que más bien se trata de varios tratamientos de guion unidos entre sí por la mínima concordancia final, pero sin sentirse como un momento de verdadera resolución.

Krypto, el superperro | Warner Bros. Pictures

Y no es que defendamos a Zack Snyder; esta película se hace suficiente daño por sí misma por razones que nada tienen que ver con él ni sus fans. Al intentar corregir el curso y alejarse lo más posible de sus predecesores, la película carece de coherencia tonal; la trama está unida por hilos endebles y el que debería ser un paragón de la justicia, faro de moralidad y símbolo de esperanza termina por ser un héroe más del montón que a veces recuerda que tiene poderes. La cinta no entiende al personaje más allá de una lectura superficial que aboga por la búsqueda de su identidad, de la persecución de su humanidad a costa de lo que hace a Superman ser Superman. Si bien no decantamos por Snyder, tampoco nos inclinamos por Gunn y su intentó por desmarcarse lo más posible del Superman de la década pasada. Hasta Superman Returns entiende mejor de qué se trata adaptar a Sups.

Las actuaciones elevan mucho la cinta, pero hay poco que se pueda hacer con los diálogos que los ofrecen. Nathan Fillion, como un Guy Gardner que amamos odiar; Isabella Merced, como una Hawkgirl tan adorable como amenazante y un Jimmy Olsen fiel al personaje de los cómics, se roban cada escena del brevísimo tiempo que tienen a cuadro. Por su parte, Nicholas Hoult como Lex Luthor es, sin dudas, la mejor versión de este villano en décadas; malo por ser malo, sin elementos redimibles.

Nicholas Hoult como Lex Luthor | Warner Bros. Pictures

La visión de James Gunn del Hombre de Acero no termina de despegar; lanza múltiples golpes y ninguno conecta. Un volantazo que trata desesperadamente de salirse de la sombra de su antecesor a costa de la coherencia narrativa. Una muestra más de que no siempre el lenguaje de cómics se traduce correctamente a la gran pantalla. una apuesta arriesgada que no paga suficientes dividendos, porque no entiende qué es lo que ha mantenido al personaje vigente por un casi siglo.

Ni siquiera los cameos que intentan ligar a este Superman con el proyecto más grande al que pertenece son lo suficientemente buenos como para enganchar a la audiencia; de hecho, el cameo final le hace un poco de daño al personaje que veremos en una cinta posterior.

Rachel Brosnahan como Lois Lane | Warner Bros. Pictures

¿Superman tiene escenas poscréditos?

Sí, la película tiene dos escenas finales. Una de ellas ocurre al final de los créditos intermedios, mientras que la segunda tiene lugar hasta el final de los créditos completos.

¿Cuándo se estrena en México Superman?

Superman llegará a las salas de todo el país el próximo 10 de julio.

Calificación

Le damos a esta cinta 2.5 estrellas de 5.

