The Outer Worlds 2/Imagen: Obsidian Entertainment

The Outer Worlds 2, ¿vale la pena? Esta secuela del que prometía ser Fallout en el espacio mejora todo lo que el primer juego hizo bien. Reseña completa sin spoilers.

El universo de The Outer Worlds 2 se siente vivo, cohesivo, dinámico. La sátira al hípercapitalismo distópico depredador permite que Obsidian haga lo que mejor hace: entregar narrativa rica, personajes ridículos, escenarios absurdos, y diálogos elocuentes.

Aquí, tus decisiones tienen mucho mayor peso. El juego no te permite hacer respec de tus habilidades o perks y tienes que vivir con tus consecuencias. No vas a abrir todos los candados, desbloquear todas las opciones de diálogos, o tener un personaje maxeado, y eso está bien. Le agrega una nueva dimensión al juego de rol que realmente nos mete en personaje.

La mecánica de Defectos vuelve. Los Defectos son cambios a tu personaje permanente que puedes o no elegir, pero que aparecen con base en cómo estás jugando. Si no sigues la línea principal de misiones, puedes recibir el Defecto de distraerte con facilidad. Si tienes demasiados Defectos, te aparece el Defecto llamado Defectuoso. Pero no es algo meramente negativo, sino que viene con efectos positivos que alteran la manera en la que juegas y entiendes a tu personaje.

The Outer Worlds 2 derrocha carisma, aunque con los bugs esperados de un juego de este tamaño. Eso sí, vamos a encontrar todo lo que hace grande los RPGs de Obsidian, pero con estética retrofuturista combinada con clásicos cuentos del Viejo Oeste Americano y una buena dosis de consumismo.

¿Cuándo se estrena y a qué plataformas llega The Outer Worlds 2?

The Outer Worlds 2 llegará el 29 de octubre a Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud y Steam; de igual forma, llegará como juego de Día 1 en Game Pass.

¿The Outer Worlds 2 vale la pena? Calificación

Damos a The Outer Worlds 2 4 estrellas de 5.

