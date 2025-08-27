Return to Silent Hill estrena teaser: ¡puro terror y el regreso de Pyramid Head!

GENERANDO AUDIO...

Return to Silent Hill, la próxima y muy esperada adaptación del videojuego de Konami a la pantalla grande

Return to Silent Hill, la próxima y muy esperada adaptación del videojuego de Konami a la pantalla grande, por fin estrenó su primer teaser y, tras las imágenes compartidas, la expectativa es muy alta para todos los fans de una de las franquicias más populares del Survival Horror.

Cabe mencionar que la cinta estuvo bajo la dirección de Christophe Gans, responsable del primer filme y el que ha sido mejor recibido por sus guiños y referencias al juego de terror y la imagen que dio del pueblo maldito, allá por 2006.

Si de pronto empiezas a ver ceniza caer del cielo, pero no le tienes miedo ni al éxito, sigue leyendo, que te contaremos algunos datos más de la peli, como su fecha de estreno, quiénes la interpretan y más (suena el intro del primer juego, a cargo del compositor Akira Yamaoka).

Return to Silent Hill; ¿qué sabemos de la próxima cinta?

Fue este martes cuando el teaser de Return to Silent Hill apareció en internet y todo se volvió tenebroso.

Este adelanto de la película, inspirada en los eventos del videojuego Silent Hill 2 y que será distribuida por la compañía Cineverse y Bloody Disgusting, muestra algunos de los pasillos oscuros e imágenes perturbadoras de lo que experimentará James Sunderland, interpretado por Jeremy Irvine, protagonista de esta aventura.

Además de notar las referencias a la historia oscura de Silent Hill, no podía faltar el monstruo más famoso de la saga, ¡Pyramid Head!, quien da la nota alta en el teaser.

Aunque esta producción se llevó a cabo con mucho secreto y confidencialidad, por lo que no existen muchos datos de la cinta, además de la dirección de Gans, como parte del reparto encontramos a Hannah Emily Anderson, como Mary, y a Evie Templeton como Laura, la pequeña niña que deambula por el pueblo.

Por otra parte, el guion estuvo a cargo del mismo Gans, junto con Sandra Vo-Anh y Will Schneide, quienes han prometido fidelidad a la historia de Silent Hill 2, el mejor juego de la franquicia, según muchos de sus seguidores.

Ya el plus viene con el score, a cargo de Akira Yamaoka, quien ha creado atmósferas llenas de pánico y horror con su música, tanto en los videojuegos como en las dos películas anteriores.

Recordemos que, a grandes rasgos, la trama gira alrededor de James Sunderland, quien recibe una carta de su esposa muerta, quien le pide que se dirija a Silent Hill para verla.

¿Cuándo se estrena?

Return to Silent Hill llegará a cines el próximo 26 de enero de 2026, como menciona su página. Aunque esta es la fecha oficial, tal vez debamos esperar un poco para saber cuándo se estrenará en salas de México.

Esta cinta se une al hype del revival de la franquicia luego del lanzamiento del videojuego del remake de Silent Hill 2, el 7 de octubre de 2024, así como de su próxima entrega, Silent Hill f, que llegará a consolas el próximo 25 de septiembre.

Ve guardando la partida, porque Konami nos tiene bien agarrados. ¿Qué te parece el avance? ¿Te lanzarás a ver Return to Silent Hill?

