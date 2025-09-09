¿Revolución o cliché? “Animales Peligrosos” llega como la nueva apuesta del terror marino; reseña

GENERANDO AUDIO...

¿Quién da más miedo un tiburón a un humano? Foto: Diamond Films México

El verano no podía acabar sin una película de tiburones, hace cinco décadas que este subgénero, inaugurado por “Tiburón” de Steven Spielberg, se mantiene vivo a base de suspenso, sangre y mar abierto; este 2025 la propuesta llega desde Australia con “Animales Peligrosos”, dirigida por Sean Byrne (“Cita de sangre”, “The Devil’s Candy”), una cinta tipo Serie B (de bajo presupuesto) que mezcla survival horror, thriller psicológico, pero con aspiraciones artísticas que incluso la llevaron a estrenarse en la Quincena de Directores del Festival de Cannes.

¿De qué trata “Animales Peligrosos”?

La trama se sitúa en la Costa Dorada de Australia, un paraíso turístico que esconde una pesadilla. Ahí vive Bruce Tucker (Jai Courtney, “El Escuadrón Suicida”), dueño de una empresa de experiencias con tiburones. Lo que los turistas no saben es que Tucker aprovecha su negocio para secuestrar a jóvenes y arrojarlos al mar como alimento para los escualos, registrando todo en cintas VHS que colecciona como trofeos.

Su siguiente objetivo es Zephyr (Hassie Harrison, Yellowstone), una surfista estadounidense libre de espíritu pero atrapada en una pesadilla. La joven es secuestrada tras un breve encuentro con Moses (Josh Heuston, Dune: La Profecía), Zephr deberá ser más inteligente que su secuestrador, quien aunque se define como un “tiburón” actúa como el peor de los animales “el ser humano”.

Lo bueno de “Animales Peligrosos”

Uno de los mayores aciertos de la cinta es su inicio. El prólogo funciona como un gancho perfecto que establece la brutalidad de Bruce Tucker, un villano interpretado con gran convicción que parece más frío que estas bestias acuáticas. Desde los primeros minutos queda claro que se trata de un hombre implacable, letal y sin un rastro de remordimiento.

La fotografía también juega un papel destacado. Sean Byrne aprovecha al máximo los escenarios naturales de Australia, contrastando la calma hipnótica del océano con la violencia irracional del asesino. Esta mirada estética eleva una historia que, de otro modo, podría sentirse rutinaria dentro del género.

El elenco aporta fuerza por momentos, Hassie Harrison carga con el papel más físico y emocional; Courtney brilla como antagonista. Incluso Josh Heuston, aunque aparece poco, aporta el contrapunto romántico que permite conocer otra faceta de Zephyr.

¿Y lo malo de “Animales Peligrosos”?

Aun con sus virtudes, la película arrastra varios defectos. Los efectos especiales son limitados y las pocas secuencias con tiburones resultan poco convincentes, con CGI notorio y una ausencia de sangre que decepciona en un thriller que prometía más brutalidad. En lugar de apostar por la violencia gráfica, muchas escenas ocurren en la penumbra, lo cual sirve para disimular carencias técnicas, pero resta impacto y tensión al relato.

El guion tampoco ayuda demasiado. Desde el primer acto es sencillo adivinar por dónde irá la trama, y aunque en algunos momentos parece desviarse del cliché, siempre termina regresando a la fórmula clásica donde el amor y la valentía salvan el día. Este recurso hace que el desenlace se sienta predecible y poco arriesgado. Además, se abusa del recurso de los escapes frustrados; pues cada que la protagonista parece estar a punto de liberarse, vuelve a ser capturada, lo que en lugar de aumentar la angustia puede volverse repetitivo o hasta gracioso.

¿Vale la pena verla?

“Animales Peligrosos” no es una joya del terror ni reinventa el género de tiburones. Es un thriller correcto que encuentra fuerza en la actuación de Jai Courtney, además de la visión de Sean Byrne para combinar lo psicológico con lo visceral.

Más que mostrar tiburones, la cinta subraya un mensaje conocido, pero vigente, “los verdaderos animales peligrosos son los humanos”. Si buscas un plan palomero con tensión, villanos memorables y un aire retro gracias a las grabaciones en VHS, esta cinta puede ser una opción decente para cerrar el verano, aunque sin llegar a ser inolvidable.

