¡Rompió el internet! Hollow Knight: Silksong llegó y tumbó todas las stores

Se perfila como un clásico de culto. Foto: Facebook/Team Cherry

Parecía imposible y un meme eterno, pero, por fin, llegó el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong y, de paso, sin importar el horario o dónde te encuentres, colapsó todas las tiendas en línea en las que ya se encuentra disponible.

Sin duda, hoy, 4 de septiembre de 2025 es una fecha histórica en el universo gamer, por lo que haremos un breve repaso de lo que pasó hoy y del desarrollo de este juego que, sin duda, se convertirá en un título de culto.

Silksong, la secuela que nació de un DLC

Después de años de espera, memes del payaso y silencios eternos de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong ya está entre nosotros.

Lo que hoy es un fenómeno mundial empezó como un “pequeño” plan: Hornet iba a ser un personaje jugable en un DLC del Hollow Knight original, allá por 2017.

Pero el equipo australiano, luego de ver las dimensiones que alcanzó el proyecto, decidió convertirlo en una secuela completa, con todo lo que eso implica: nueva historia, más enemigos, mecánicas renovadas y un mapa que promete rompernos la cabeza de nuevo.

Desde su anuncio oficial en 2019, Silksong fue acumulando expectativa con demos en ferias como el E3 y pequeños avances.

Pero cada ausencia en eventos como The Game Awards o Nintendo Direct alimentaba más la espera. Hasta que, finalmente, el 21 de agosto pasado, el estudio soltó el tráiler final con la fecha confirmada.

Hollow Knight: Silksong, un debut que tumbó internet

Steam, la eShop de Nintendo, la PlayStation Store y hasta la Microsoft Store se fueron al piso por la avalancha de usuarios que quisieron ser los primeros en jugar la secuela más esperada de los últimos años.

Mientras algunas tiendas aún se recuperan del golpe, se rumora que más de 100 mil jugadores simultáneos ya están en Pharloom, de acuerdo con SteamDB.

Hornet al frente de la aventura

En esta entrega dejamos atrás al Caballero y ahora controlamos a Hornet, la princesa-protectora de Hallownest.

Armada con su aguja, la protagonista se abre paso en el misterioso reino de Pharloom, un lugar tan bello como peligroso, donde el reto es ascender hasta la superficie para descubrir por qué fue llevada ahí.

La fórmula sigue siendo la de un metroidvania clásico: exploración, combate, backtracking y jefes que pondrán a prueba tu paciencia (y tu control). Pero Silksong no se queda corto en ambición.

Hollow Knight: Silksong: más enemigos, más retos, más estilo

Según confirmó Team Cherry, Silksong incluye al menos 165 enemigos distintos, con mecánicas únicas que prometen elevar el nivel de desafío.

Además, Hornet puede fabricar herramientas y armas, un sistema que reemplaza a los amuletos de la primera entrega.

La curación también cambia: en lugar del alma del Caballero, Hornet usa seda, lo que le permite recuperar tres máscaras casi al instante, incluso en movimiento.

Eso sí, la jugada consume toda su barra de seda, así que hay que medir bien cuándo usarla, conforme señalan reseñas de medios que lograron jugarlo antes de su lanzamiento.

¿Será el GOTY? No lo sabemos aún, pero de algo estamos seguros: hoy, Pharloom es el centro del universo gamer.

