Ryan Gosling visitó la Ciudad de México y recibió una estrella de regalo en la promoción de Proyecto fin del mundo

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Ryan Gosling, Phil Lord y Christopher Miller/Foto: Nación Gamer

Ryan Gosling visitó la Ciudad de México como parte de su tour promocional de su nueva película, Proyecto fin del mundo. Junto a él, estuvieron los directores de la película, la dupla creativa Phil Lord y Christopher Miller, responsables de obras como Cloudy with a Chance of Meatballs, The Lego Movie, 21 Jump Street y las películas animadas del Spider-verse.

Tráiler de Proyecto fin del mundo

Conferencia de prensa de Proyecto Fin del Mundo

Durante la conferencia de prensa de Proyecto Fin del Mundo, en el Planetario del Papalote, Museo del Niño, además de responde preguntas sobre la realización de la cinta, el trío recibió una sorpresa especial. Ryan Gosling y los directores recibieron sus propias estrellas… y no del Paseo de la Fama, sino astros reales con todo y certificados enmarcados.

Al final de la sesión de preguntas y respuestas, el domo del planetario empezó a mostrar constelaciones que mostraban un mensaje. Al unir las líneas, se pudo leer la frase: RG Save Stars; o sea, Ryan Gosling, salva estrellas.

Tres estrellas clave mostraban el nombre de Ryan Gosling, Phil Lord y Christopher Miller, y, sí, se trata de un registro oficial que, de hecho, aparece en mapas estelares. De acuerdo con la producción del evento, será posible ver el nombre de las estrellas incluso por nosotros mismos a través de apps de astronomía.

Así que la próxima vez que veamos el cielo nocturno, puede que estemos observando la estrella llamada Ryan Gosling, que nos cuida desde el firmamento.

¿De qué trata Proyecto fin del mundo?

Proyecto fin del mundo (Project Hail Mary) está basada en la novela del mismo nombre del autor de ficción científica, Andy Weir, quien también escribió The Martian y Artemis.

La premisa nos presenta a Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial a años luz de la Tierra. A medida que recupera la memoria, descubre una misión para detener una sustancia misteriosa que está matando al sol y salvar la Tierra.

¿Cuándo se estrena Proyecto fin del mundo?

La cinta llega de forma exclusiva a cines el 19 de marzo de 2026.

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