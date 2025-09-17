¡Sam Fisher está de regresso! Checa el tráiler oficial de Splinter Cell: Deathwatch

GENERANDO AUDIO...

Sam Fisher volverá del retiro para una nueva misión. Foto: Ubisoft/Netflix

Splinter Cell: Deathwatch es el título de la próxima serie animada que adaptará una nueva historia de la mítica saga de videojuegos de Ubisoft.

Este martes, mientras celebrábamos la Independencia, fue lanzado el tráiler oficial en el que vemos al icónico Sam Fisher y parte de los personajes que aparecerán en el show que se estrenará el próximo 14 de octubre en Netflix.

¿Listo para desempolvar los goggles de visión nocturna? Porque te vamos a contar algunos de los detalles de la serie que lleva al universo de Tom Clancy’s Splinter Cell a un nuevo nivel.

Sam Fisher, listo para otra misión

El actor Liev Schreiber (Sabretooth en X-Men Origins: Wolverine), es el encargado de dar voz a un Sam Fisher más veterano, pero igual de letal.

En el avance podemos ver que sale del retiro para una misión muy personal, donde termina haciendo equipo con la joven agente Zinnia McKenna, con la voz de Kirby Howell-Baptiste.

Ambos tendrán que enfrentarse a asesinos profesionales que no dan tregua, todo con el sello de espionaje, conspiraciones y gadgets que definen a la franquicia.

Acción con estilo John Wick

La serie cuenta con una esencia gamer y cinéfila, ya que está escrita y producida por Derek Kolstad, creador de John Wick. De ahí el tono cargado de peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones explosivas y un ritmo que no deja respirar que vemos en el tráiler.

Aunque esto ha causado mucha expectativa alrededor de Splinter Cell: Deathwatch, algunos fans del videojuego no dudaron en señalar que el tráiler se aleja un poco del sigilo, principal característica de estos títulos.

¿Cuándo y dónde se estrena Splinter Cell: Deathwatch?

El estreno global será el 14 de octubre de 2025 en Netflix. Desde ese día podrás maratonear a Sam Fisher en su primera aventura animada.

Y ojo, Ubisoft no se detiene aquí, porque también trabaja en una serie live action de Assassin’s Creed.

¿Te unes a la misión o prefieres quedarte en las sombras? ¿Crees que ganará la aprobación de los fans de la vieja escuela y atraerá a nuevas generaciones?

