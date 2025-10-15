Sonic ahora puede guiarte en el camino: Waze estrena voz de Super Sonic

GENERANDO AUDIO...

Sega anunció colaboración con Waze/ Foto: Waze

En una movida que mezcla velocidad y utilidad, Sega anunció una colaboración con la app de navegación Waze para ofrecer la voz de Sonic the Headgehog como guía durante los recorridos. El dato más llamativo: la voz que escucharás es la de Super Sonic, estado icónico del erizo que simboliza poder y velocidad desatada. Una forma divertida de llevar al personaje a un uso cotidiano.

¿Cómo funciona?

La integración permite a los usuarios elegir entre varias voces para las instrucciones del GPS. Si seleccionas la voz de Sonic, escucharás frases como “Tengo que ir rápido” convertidas en comandos reales paradar vuelta, seguir recto o indicar alertas de ruta.

Por ahora, la colaboración está activa en regiones seleccionadas, y podría expandirse según la aceptación del público. Sega y Waze no han confirmado la disponibilidad global, así que algunos usuarios podrían no verla disponible todavía.

¿Por qué importa para los fans de Sonic?

Es una forma de mantener la marca viva y presente en la vida cotidiana de los jugadores fuera del ámbito de los videojuegos.

y presente en la vida cotidiana de los jugadores fuera del ámbito de los videojuegos. Refuerza la identidad de Sonic como personaje ligado a la velocidad, incluso cuando no estás jugando

incluso cuando no estás jugando Abre la puerta para más colaboraciones inesperadas entre franquicias de videojuegos

