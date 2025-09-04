GENERANDO AUDIO...

Sophie Turner, La nueva Lara Croft | Foto: AFP

Sophie Turner, actriz que interpretó a Sansa Stark en Game of Thrones, fue elegida para encarnar al personaje femenino más famosos del gaming. Turner será la tercera versión live-action de Lara Croft, después de Angeline Jolie y Alicia Vikander; las tres, como el propio personaje, son británicas.

La serie será producida para Prime Video por Amazon MGM Studios y la producción comenzará en enero de 2026, aunque aún se desconoce la fecha exacta de estreno. Ya se había anunciado el proyecto de Tomb Raider desde 2024 y, al fin, tenemos un nombre atado a la serie para el protagónico.

La noticia encendió las redes luego de que Prime Video publicara el anuncio oficial acompañado de artes conceptuales que evocan la estética de los juegos.

¿Quién es Sophie Turner?

Sophie Turner es una actriz inglesa-canadiense. Su papel debut interpretando a Sansa Stark en la serie de la cadena HBO Juego de tronos, se unió al elenco principal de la película X-Men: Apocalypse como Jean Grey. En septiembre de 2019, Turner participó en la serie televisión de suspenso Survive donde interpretó el personaje de Jane.

Turner confesó en entrevistas previas que este es uno de los retos más emocionantes de su carrera, ya que Lara Croft es un ícono cultural con más de 25 años de historia.

¿Cuándo comenzarán las grabaciones?

La producción, desarrollada por Amazon MGM Studios, comenzará a rodarse el 19 de enero, tres años después de revelarse que Phoebe Waller-Bridge, estrella y creadora del éxito Fleabag, se haría cargo de la creación, guion y producción ejecutiva del proyecto. El proyecto ha tenido una larga etapa de desarrollo, con múltiples escrituras y altos costos previos, pero ahora avanza con un equipo creativo de alto nivel y una visión renovadora del personaje.

¿Quién está detrás del proyecto?

Phoebe Waller-Bridge , creadora de Fleabag, será guionista , productora ejecutiva y co-showrunner.

, creadora de Fleabag, será , Chad Hodge compartirá las riendas como showrunner.

compartirá las riendas como Jonathan Van Tulleken, director de Shōgun, dirigirá y producirá los primeros episodios.

Con este equipo, Amazon busca reinventar el mito de Lara Croft con un estilo fresco, aventurero y lleno de humor.

Una franquicia con legado

Lara Croft no es ajena al cine y la televisión:

• Angelina Jolie la interpretó en las películas de 2001 y 2003.

• Alicia Vikander retomó el papel en 2018.

• Y en 2024, Netflix estrenó la serie animada The Legend of Lara Croft con la voz de Hayley Atwell. Ahora, con Sophie Turner, la arqueóloga británica tendrá su primera serie live-action

Contexto dentro del universo Tomb Raider

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia: Amazon y Crystal Dynamics (dueños de la saga) buscan expandir el universo con nuevos videojuegos, series y productos que revitalicen la marca.

TE RECOMENDAMOS: