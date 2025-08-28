Star-Lord no será Batman: James Gunn descarta a Chris Pratt, pero no le cierra la puerta al DCU

GENERANDO AUDIO...

James Gunn no descartó que Pratt pueda llegar al DCU. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El multiverso geek sigue moviéndose y James Gunn no deja de dar titulares, el director y actual mandamás de DC Studios dejó claro que Chris Pratt no se pondrá la capa de Batman.

Sin embargo, sí abrió la puerta para que su compa, protagonista de Guardianes de la Galaxia, en algún futuro, se pueda sumar al Universo DC (DCU, para quienes prefieren decirlo en inglés), pero en otro rol.

James Gunn descarta a Pratt como Batman

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, el youtuber le preguntó directamente al cineasta si Chris Pratt podría ser el nuevo Batman.

La respuesta fue clara: “Como Batman no, pero como alguno otro, sí”.

Aunque James Gunn no escondió su aprecio por el actor: “Chris Pratt es uno de mis mejores amigos… Es un gran chico, me encantaría que él hiciera algo en DC”.

Eso sí, cuando el Escorpión le preguntó si Chris llegaría a interpretar otros personajes, como Shazam, el director se mostró menos entusiasta y, un poco cortante, dijo que “tenía que pensarlo”.

Así, los fans que soñaban con ver al actor de Jurassic World como el Caped Crusader tendrán que guardar esa fantasía en la Baticueva.

¿Por qué decían que Chris Pratt sería Batman?

Cabe destacar que Pratt no fue anunciado como parte del cast de Avengers: Doomsday, lo que creó rumores de que, entre todo este movimiento entre franquicias, llegaría a las pantallas del Universo DC.

Aunque, trasciende en distintos medios que aún se darán a conocer más personajes que aparecerán en el próximo evento canónico de Marvel, por lo que Star-Lord aún podría dar de qué hablar en el MCU.

¿Qué pasa con Batman en el DCU de James Gunn?

Sí, mucho Superman, Supergirl y Krypto, mientras tanto, el proyecto The Brave and the Bold sigue envuelto en un misterio.

A pesar de que Gunn suele ser abierto con los fans, en este caso ha mantenido silencio, lo que ha disparado teorías sobre si realmente veremos la película a corto plazo.

Cabe destacar que el director de El Escuadrón Suicida ha expresado que El Caballero Nocturno, actualmente, es su “mayor problema” en DC.

Lo único que parece seguro es que Robert Pattinson continuará en su propia línea de películas con Matt Reeves, mientras que DC Studios busca a otro actor para encarnar al Murciélago en el universo principal de la editorial.

¿Qué actores suenan para interpretar a Batman en el DCU?

Uno de los que más ruido ha hecho entre el fandom es Brandon Sklenar, actor de la serie 1923 y la cinta, La cita.

Pero la lista de fancasts no se detiene ahí. Jensen Ackles y Alan Ritchson siguen sonando fuerte. Mientras que el primero es mera especulación, Gunn ha mostrado curiosidad por Ritchson.

En lo que esto se resuelve, recordemos que la segunda temporada de Peacemaker continúa dando muchos memes y de qué hablar, así como la cinta de Clayface se vislumbra en el horizonte.

Y tú, ¿a quién quieres como Batman en el DCU? ¿Team Sklenar, Team Ritchson o alguien más de la Baticueva?

