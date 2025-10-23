“Stranger Things” rompe esquemas: su final de dos horas llegará también a los cines

GENERANDO AUDIO...

Netflix se despide esta icónica serie. Foto: Getty Images.

Netflix se despide de una de sus series más icónicas con un movimiento inesperado, pues el final de “Stranger Things” se estrenará en cines. El episodio, titulado “The Rightside Up”, tendrá una duración de dos horas y se proyectará el 31 de diciembre de 2025, simultáneamente con su lanzamiento en la plataforma, marcando así un cierre de año épico para los fans de Hawkins.

De acuerdo con el famoso medio de comunicación Variety, la proyección se llevará a cabo en más de 350 salas de cine en Estados Unidos y otros países (se espera que México se incluya), aunque los cines exactos se revelarán más adelante. Las funciones iniciarán a las 17:00 horas, extendiéndose hasta el 1 de enero de 2026, en lo que promete ser una de las experiencias colectivas más emocionantes de la franquicia.

Cabe destacar, que los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, habían manifestado su deseo de que el final pudiera disfrutarse en pantalla grande. “La gente no experimenta el tiempo y el esfuerzo que se dedican al sonido y la imagen cuando lo ven en casa”, explicó Matt Duffer. “Queremos que los fans vivan esta historia juntos, como una experiencia comunitaria”, añadió Ross.

Un experimento que los fans pedían: de Netflix al cine

La decisión marca un precedente para Netflix, que rara vez proyecta episodios de series en cines. Si bien algunos de sus largometrajes (como “Frankenstein”) han tenido estrenos limitados, esta será la primera vez que un episodio de una serie se proyecta masivamente.

La idea de estrenar el final en cines nació tras una publicación en Variety, donde se detalló que la compañía en un inicio había descartado esa posibilidad. Sin embargo, el entusiasmo del público cambió el rumbo: en redes sociales, miles de fans celebraron la idea de ver el desenlace en pantalla grande, con comentarios que superaron los 40 mil “me gusta”.

El estreno cinematográfico llega además tras un año clave para la compañía, con fenómenos como “KPop Demon Hunters” y nuevas adaptaciones de alto perfil que han revitalizado su relación con las salas.

El último capítulo de “Stranger Things” promete ser un homenaje al terror ochentero, la amistad y los finales agridulces que definieron a toda una generación. Aunque Netflix no ha revelado detalles de la trama, los fans esperan un cierre lleno de emoción, guiños a temporadas pasadas y, por supuesto, más del “Upside Down”.