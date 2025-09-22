Sylvester Stallone propuso precuela de Rambo rejuvenecido con IA

GENERANDO AUDIO...

Sylvester Stallone reveló recientemente en un podcast, que tenía una idea bastante distinta para la próxima precuela de Rambo. Pretendía usar tecnología de De-aging con IA para aparecer como un joven, Jhon Rambo de 18 años, antes de que su vida cambiara con la guerra de Vietnam. La idea no prosperó, y ahora el proyecto seguirá otro camino.

Detalles de su visión original

Stallone imaginó a Rambo como un joven del colegio, rey del baile y un tipo carismático antes de embarcarse al horror de Vietnam.

imaginó a Rambo como un joven del colegio, rey del baile y La intención era recrear esa juventud mediante IA, haciéndolo ver convincente como un joven Stallone . “La tecnología es lo bastante sofisticada para hacerme ver de 18 años otra vez”, dijo el actor.

haciéndolo ver convincente . “La tecnología es lo bastante sofisticada para hacerme ver de 18 años otra vez”, dijo el actor. Stallone reconoció que el proyecto quedó detenido por la demora y porque otra versión ya estaba en marcha bajo la producción de Millennium Media, que usará un actor más joven y un enfoque mas tradicional.

¿Que se viene ahora?

La nueva precuela, titulada John Rambo, contará la historia de origen del personaje durante la Guerra de Vietnam. El actor Noah Centineo ha sido elegido para interpretar al joven Rambo, con dirección de Jalmari Helander y guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

Se espera que la filmación inicie en principios de 2026 en Tailandia. Stallone no formará parte activa del proyecto.

¿Por qué esto genera debate?

Usar IA para “rejuvenecer” actores es algo muy controvertido hoy en día, sobre todo tras las discusiones de derechos, representación y autenticidad en Hollywood. Interpretar a un personaje ya tan ligado a una figura como Stallone genera expectativas muy altas; muchos fans se preguntan si la nueva versión podrá capturar la esencia y fuerza del Rambo original.

Las comparaciones con remakes, reboots y versiones de otros personajes (especialmente aquellos que buscan preservar lo clásico) crean presión sobre el casting y la dirección narrativa.

