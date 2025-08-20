Tercera temporada de “The Last of Us” será similar a la primera; Craig Mazin revela detalles de la próxima entrega

GENERANDO AUDIO...

La serie nominada a un Emy Foto: HBO Max

Craig Mazin, el aclamado escritor y director detrás de “Chernóbil”, reveló detalles sobre la tercera temporada de “The Last of Us”; será el único encargado de guionizar esta entrega, que promete explorar nuevas facetas de los personajes y ampliar la narrativa que ha cautivado a millones.

El creador y escritor ganador del Emmy, Craig Mazin, habló con el medio The Hollywood Reporter sobre cómo será la tercera temporada de “The Last of Us”, tras la salida de Neil Druckmann y Halley Gross, quienes regresaron a Naughty Dog para trabajar en un nuevo videojuego.

“Similar a la primera y más larga”: Así será la tercera temporada de “The Last of Us”

Según Mazin, este nuevo ciclo le permitirá trabajar de manera más tranquila y enfocada.

“Este es mi momento favorito. Simplemente, estoy sentado con mi teclado, tecleando páginas tras páginas. Puedo ser monje por un rato, lo cual me encanta”. Craig Mazin/director

Aunque la producción implicará un período intenso de preparación y rodaje, Mazin asegura que mantiene el mismo método que utilizó en las temporadas anteriores, terminando de escribir los episodios justo antes de iniciar la filmación.

La tercera temporada será más extensa que la segunda y se acercará al formato de la primera, ofreciendo más contenido por cada episodio. Mazin promete mantener la intensidad y el ritmo que caracteriza a la serie, mientras continúa explorando la complejidad de los personajes y la tensión de un mundo devastado por la infección fúngica.

Esta temporada pondrá el foco en la historia de Abby, con un rol más destacado

Las escenas más desafiantes de la segunda temporada, como el ataque a Jackson, han servido como aprendizaje para Mazin y su equipo, especialmente en efectos visuales y coordinación de acrobacias.

El escritor también adelantó que habrá incorporaciones fascinantes de talento actoral, siguiendo la línea de la segunda temporada, que incluyó a Jeffrey Wright, Kaitlyn Dever y Storm Reid. Aunque Mazin aún no ha decidido si dirigirá más episodios, afirmó que le encanta preparar la temporada desde el primer capítulo para asegurar coherencia tonal y narrativa.

Con Craig Mazin al mando, los fanáticos pueden esperar en esta temporada cargada de emoción, estrategia narrativa más densa; aunque con el mismo espíritu oscuro y humano que convirtió a “The Last of Us” en un fenómeno televisivo que se encuentra nominado a los Emmy.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de “The Last of Us”?

La tercera temporada de “The Last of Us” llegará en 2027; al momento, aún no se sabe en qué mes o periodo del año será

