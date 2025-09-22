This is the way: checa el épico tráiler de The Mandalorian and Grogu

GENERANDO AUDIO...

También se compartió el póster oficial. Foto: Disney

The Mandalorian and Grogu, cinta en la que veremos el regreso de Din Djarin junto a The Kid, ya tiene fecha de estreno, poster y tráiler oficial.

Fue durante la mañana de este lunes cuando pudimos conocer el avance oficial de la peli dirigida por Jon Favreau y escrita por él junto a Dave Filoni.

¡La espera terminó! Y aquí te contamos algunos de los detalles de las amenazas que The Mandalorian y el querido Grogu enfrentarán en la pantalla grande.

¿Qué sabemos de The Mandalorian and Grogu?

Llegado desde una galaxia muy, muy lejana, el tráiler lanzado por Lucasfilm —cargado de acción, alienígenas y más— muestra las primeras imágenes de Din Djarin y Grogu en la que se dice será su misión más épica.

En contexto, aunque el Imperio ha caído, los distintos señores de la guerra imperiales continúan esparciendo el caos en varios puntos de la galaxia.

Sin embargo, con la ayuda del legendario cazarrecompensas y su joven aprendiz, la Nueva República les hará frente.

El camino así es…

Con este primer vistazo a Star Wars: The Mandalorian and Grogu podemos ver el estilo audiovisual que caracterizó a la serie.

Pero lo más importante es que Jon Favreau está en la silla de director, lo que garantiza toda la esencia de este “western intergaláctico”. Además, podremos verla en IMAX, ya que fue grabada en dicho formato.

Obviamente, Pedro Pascal vuelve a portar su armadura y casco como The Mandalorian, compartiendo créditos con Sigourney Weaver, quien, se dice, da vida a Ward, una coronel y líder de los Rangers Adelphi de la Nueva República.

También veremos a Jeremy Allen White como Rotta the Hutt, nada menos que el hijo del legendario Jabba the Hutt.

Por otro lado, el score estuvo a cargo de Ludwig Göransson, compositor que ha trabajado en The Mandalorian y The Book of Boba Fett, y que ganó el Oscar por su trabajo en Black Panther y Oppenheimer.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian and Grogu?

La próxima cinta del universo Star Wars estrenará en salas de cine el 21 de mayo de 2026 y, mientras se llega el día, recuerda: This is the way…

