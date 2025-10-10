“Tron: Ares”; un espectáculo de neones que brilla más de lo que cuenta; reseña

GENERANDO AUDIO...

Jared Leto lo hizo de nuevo. Foto: Roberto Tovar

¿Vale la pena ver “Tron: Ares”? Te lo decimos rápido: sí… pero solo si estás dispuesto a entrar a un servidor lleno de bugs narrativos; quédate a leer esta reseña

¿De qué trata “Tron: Ares”?

La nueva cinta dirigida por Joachim Rønning, con Jared Leto en el papel de Ares (un programa que cruza al mundo real), intenta revivir la mística del universo digital de Disney, pero termina pareciendo un hermoso error de render. Visualmente es un delirio: luces, neones y secuencias de acción impecables que, junto al poderoso soundtrack de Nine Inch Nails, te hacen sentir dentro de un videojuego triple A.

Pero cuando apagas la música… el código empieza a fallar.

La historia no sabe si es precuela, secuela o glitch temporal. Los críticos lo resumen mejor:

GamesRadar la llamó “visualmente increíble, pero vacía”.

The Guardian la describió como “aburrida alucinante”.

Hobby Consolas dijo que “brilla en lo visual, pero falla en su mensaje”.

Lo que sí salva a “Tron: Ares”

El diseño visual y las coreografías son un espectáculo. Cada cuadro parece una obra de arte digital, con un tratamiento de luz y textura que hace que quieras pausar la película solo para admirar la estética. Es, literalmente, una experiencia sensorial más que narrativa.

En resumen, “Tron: Ares” es un artefacto bello pero roto. Si eres fan del cine visualmente ambicioso, de los sintetizadores y del caos controlado de NIN, esta película te va a encantar. Pero si esperas coherencia, profundidad o algo que compita con la original… probablemente salgas del cine preguntándote qué demonios viste.

¿Vale la pena verla en pantalla grande? Sí, por la experiencia. ¿Te la recomendamos? Solo si puedes perdonar los bugs del guion.

