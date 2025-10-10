Voces Pawderosas 2025: las estrellas del doblaje se unen por una causa animal

GENERANDO AUDIO...

Escucha a tus idolos y ayuda a la causa. Foto: Voces Pawderosas

Este 18 y 19 de octubre, la capital del país será el punto de encuentro entre la nostalgia y la solidaridad; Voces Pawderosas 2025 celebrará su cuarta edición reuniendo a más de 110 actrices y actores de doblaje que marcaron generaciones enteras, en un evento donde cada firma y cada foto también significarán apoyo para perritos y gatitos en situación vulnerable.

Durante dos días, el Gimnasio “La Bola” del Centro de Convenciones Churubusco se convertirá en el escenario donde las voces más queridas del doblaje se encontrarán con sus fans en una experiencia única.

Voces que ayudan

Además de las sesiones de autógrafos, el evento incluirá conciertos especiales, entre ellos el de la cantante Jade, así como una subasta de artículos autografiados por los talentos invitados. Todo lo recaudado beneficiará directamente a albergues y refugios de animales.

También habrá una zona gastronómica, stands de expositores y marcas aliadas, así como experiencias temáticas para toda la familia.

El cosplay tendrá un lugar destacado con la participación de Belish, Froggo, VixieFoxie, Pikaboo e Itzuniversee, quienes traerán a la vida a los personajes favoritos del público.

Un evento con propósito

Voces Pawderosas 2025 es posible gracias al apoyo de ASUS, Edding, Misy y Canivor, además de la colaboración de The Most Wanted (agencia de talento) y la escuela Allegro Santini Voices, quienes fortalecerán la experiencia con talleres y dinámicas enfocadas en el mundo del doblaje y la locución.

Más allá del entretenimiento, el encuentro busca reforzar una comunidad empática y solidaria. Como destacan sus organizadores, “cada saludo, cada fotografía y cada artículo adquirido es un pequeño acto de amor que puede cambiar la vida de un animal”.

Entradas y detalles

Lugar: Gimnasio “La Bola”, Centro de Convenciones Churubusco, CDMX

Fechas: 18 y 19 de octubre de 2025

Boletos: 100 pesos por día o 170 pesos por ambos días

Actividades: conciertos, firmas, cosplay, subastas, zona gastronómica y más

Voces Pawderosas se consolida como un espacio donde las voces que nos hicieron soñar en la infancia hoy se unen para dar voz a quienes más lo necesitan. Un encuentro donde el fandom, la cultura pop y la empatía se mezclan para demostrar que la comunidad geek también puede transformar vidas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]