¿Vuelve Deadpool a Marvel? Ryan Reynolds aviva rumores para Avengers: Doomsday

¿Crees que Dedpool aparezca en Avengers Doomsday? Foto: Gettyimages

En las últimas horas, se ha desatado el rumor de que Deadpool podría hacer su gran regreso en Avengers: Doomsday, la nueva superproducción de Marvel que llega en diciembre de 2026. Aunque no está oficialmente anunciado, la presencia del mercenario bocazas, empezó a especularse por Ryan Reynolds, intérprete del antihéroe.

¿Por qué dicen que Deadpool aparecerá en Avengers: Doomsday?

Deadpool es el rey de la irreverencia en Marvel. No respeta reglas, rompe la cuarta pared y juega con la narrativa a su antojo. Si alguien puede colarse en una película épica de Avengers sin avisar y robar cámara, ese es Wade Wilson. Ryan Reynolds lo sabe y lo utiliza como su carta secreta para mantenernos a todos en vilo.

Esta vez, el actor subió una imagen a sus redes que puso a todos a volar la imaginación: el logo clásico de los Avengers, pero con una “A” pintada al puro estilo de Deadpool. Ante esto, diversos internautas ya especulan, que el antihéroe, que recaudó 1.300 millones de dólares en su última película, tendrá un cameo o hasta un papel activo en la cinta.

Aunque el elenco oficial de la película, que se estrenará en diciembre de 2026, ya está publicado y no incluye a Deadpool ni otros personajes deseados por los fans como Wolverine, el Capitán América o Hulk, la publicación de Reynolds ha hecho que los rumores vuelvan a dispararse. Lo cierto es que, con Deadpool, todo puede pasar, y ese es justamente el encanto del personaje; pues siempre hace lo que quiere, cuando quiere, y eso tiene a Marvel con la boca abierta.

¿Qué se sabe de Avengers: Doomsday al momento?; ¿cuándo se estrena?

La lista confirmada de estrellas para esta entrega incluye nombres pesados como Robert Downey Jr. (en un rol inesperado como Doctor Doom), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) y Channing Tatum (Gambit). Pero Deadpool sigue siendo un misterio que Ryan Reynolds parece alimentar sin confirmar ni negar.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, tampoco ha cerrado la puerta a que Deadpool y Wolverine (sí, incluso él) regresen, manteniendo el suspenso que caracteriza a Marvel y que alimenta las teorías más locas de los fans.

La película, que originalmente se estrenaría en mayo de 2025, fue retrasada hasta diciembre de 2026 por la huelga de guionistas y cambios en el calendario de Marvel. Este largometraje marcará el regreso de los hermanos Russo a la dirección y promete ser el inicio de una nueva etapa con dos entregas consecutivas, seguido por Avengers: Secret Wars en 2027.

El gran villano será Victor von Doom, más conocido como Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Este giro sorprendió a todos, pues Downey Jr. regresa al Universo Cinematográfico Marvel, pero ahora como el antagonista definitivo, dejando atrás su icónico Tony Stark.

