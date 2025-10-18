Xbox apuesta por los desarrolladores mexicanos, entrevista con Esteban Lora y Peter Zetterberg, de Xbox Game Camp

GENERANDO AUDIO...

Xbox Game Camp/Imagen: Xbox

Xbox apuesta por los videojuegos hechos en México. Además de ID@Xbox, que permite a desarrolladores independientes llegar al ecosistema de Microsoft, Xbox presentó Game Camp, un programa impulsa a los talentos locales de varias ciudades y países, y les da herramientas para desarrollar videojuegos de manera profesional.

Game Camp es un programa, usualmente de 12 semanas, en el que entusiastas del desarrollo de videojuegos de todas las áreas, desde el arte y diseño hasta la producción y la administración, reciben herramientas y mentorías de expertos, para poder incorporarse a la industria. Con la creación de un juego, los participantes entienden mejor cuál es el proceso para desarrollar un título desde cero hasta su publicación, que no necesariamente tiene que ser por medio de Xbox y su ecosistema.

Durante Indie Games Supernova, pudimos platicar con Esteban Lora y Peter Zetterberg, miembros de Xbox a cargo de Game Camp sobre qué es y cómo funciona el programa. De igual forma, nos dieron sus perspectivas sobre el desarrollo independiente de videojuegos en México.

Entrevista con Esteban Lora, de Xbox Game Camp, sobre el desarrollo independiente de videojuegos

Esteban Lora/Foto: LinkedIn Esteban Lora

Nación Gamer: ¿Cómo ves tú el desarrollo de videojuegos mexicanos independientes? En eventos como Supernova, que tenemos aquí un showcase de todo lo que tiene que crecer la industria mexicana. ¿Cómo lo ves?

Esteban Lora: Sensacional. Para hacer el primer año de Supernova, Me encantó ver esto lleno para hacer eventos de un día y ver gente en las estaciones. Yo creo que precisamente es el tipo de eventos que necesitamos para promover la industria local, para apoyar a la gente que está haciendo juegos aquí en México.

NG: ¿Cuál consideras que es la esencia de los videojuegos mexicanos?

Esteban: Yo creo que si piensas desde el punto de vista de los videojuegos, no solo como un mecanismo de entretenimiento, pero también es un objeto cultural, si lo quieres ver así, donde creadores que quieren transmitir o comunicar una historia o algún algo que traen dentro una emoción, un sentimiento, los videojuegos son perfectos para eso, porque hay mucha gente que en México hay una tradición impresionante en el tema de arte, pintura, música, literatura. En el tema de los videojuegos, va relacionado, porque los juegos no solo es entretenimiento, sino también un mecanismo de expresión.

NG: Cuéntanos un poquito de Game Camp. ¿Cómo surge, qué es y sobre todo, posibilidad de que exista una versión en México.

Esteban: Hace cinco años, Peter, mi compañero y amigo, platicamos sobre este proyecto, porque en 2014, él hizo uno en su país natal, en Suecia. Y yo, por ahí de 2016, 2017, estaba haciendo road shows en Latinoamérica, incluyendo en México, hablando con desarrollos independientes, hablando de ID en Xbox. Entonces, casualmente, hablamos de nuestras experiencias, dijimos: ¿Por qué no hacemos un programa que sea un poco diferente de ID, un poco diferente a programas de publishing, donde simplemente lo hagamos sin un enfoque comercial, sino con un enfoque totalmente centrado en los creadores, en la gente que hace los juegos, con el único objetivo de que entre ellos se empujen hacia arriba, se ayuden. Y eso ha sido muy exitoso en varios países donde hemos hecho esto.

NG: Si llegara a México, ¿qué necesitaría una persona que quiera hacer videojuegos para poder participar en Game Camp?

Esteban: Cuando estás haciendo videojuegos, estás en muchas etapas. Puede ser que apenas estés explorando si vas a entrarle o no, o si vas a estudiar alguna disciplina relacionada, o a lo mejor ya tienes un juego y te falta ese empujón para el siguiente paso, o a lo mejor ya tienes un estudio y no sabes por dónde irte. Entonces, dependiendo dónde estés tú, Game Camp te puede apoyar con esa inspiración, con esa comunidad, con la oportunidad de hablar con gente, ya sea mentores o gente dentro de Xbox, qué hacen los juegos que mucha gente conoce, juegos como Halo, como Gears of War, como Forza, como Minecraft, porque esa es la gente que tenemos como mentores dentro del programa. Entonces, imagínate alguien que necesita una idea nueva, una idea fresca, viniendo de gente que tiene mucha experiencia en la industria, eso es inigualable. Entonces, es lo que hace Game Camp único.

Muchos desarrolladores independientes tienen como meta que sus juegos lleguen a las tiendas digitales de consolas como Xbox, pero no saben cómo lograrlo. Esteban nos cuenta cómo es el proceso para lograrlo.

NG: Ahora, imaginemos que yo soy un desarrollador de videojuegos, en que quiere llegar al ecosistema Xbox. ¿Cuál es el proceso para poder lograr?

Esteban: Tenemos un programa para desarrollos independientes que se llama ID@Xbox. Entonces, es un programa muy orientado a desarrolladores que no están en un esquema de publishing tradicional, sino que dicen: “Yo quiero controlar cuándo publico mi juego, cómo lo hago, sin tener que vender mi empresa o lo que tradicionalmente se hace sin transferir un porcentaje de mi empresa a un publisher”. Entonces, ID@Xbox, funciona muy bien en estudios que quieren mantener control de su estudio y de su IP. Porque ID@Xbox es una plataforma para que ellos puedan publicar dentro de Xbox.

Y varios lo han logrado. Hay videojuegos 100% mexicanos actualmente publicados en Xbox gracias a ID@Xbox

NG: ¿Actualmente qué juegos mexicanos se han llegado a través de ID@Xbox?

Esteban: Los que tenemos aquí en display, hay Pato Box, es uno de ellos, de los primeros. Estación P fue uno que también recuerdo mucho, porque incluye los visité en su estudio, pero uno de los más recientes es el de 1921 de Macula Interactive. Entonces, todos esos juegos se han canalizado a través de ID@Xbox. Y bueno, a mí como mexicano me da mucho orgullo ver que que ahí van y quiero ver más.

También le pedimos a Esteban que nos hablara más sobre desarrollo de juegos en México; en específico, cómo se puede lograr consolidación y crecimiento.

NG: ¿Qué crees que sea lo que necesita la industria mexicana de videojuegos para poder crecer?

Esteban: Muy buena pregunta y me encanta eso, porque especialmente cualquier industria de videojuegos de cualquier país no puede crecer si no hay una comunidad sólida donde todos se apoyen y se ayuden. Entonces, yo creo que esa es una de las piezas fundamentales de crecimiento. Te lo digo porque yo lo he visto en otros lugares de Latinoamérica, porque yo lo conocía hace 10, 12 años. Había dos, tres estudios y esa cuestión de apoyarse apenas como que se empezaba a ver. Entonces, he tenido la oportunidad de ver crecer esa comunidad y totalmente convencido que eso puede lograrse en México.

NG: Somos el top 10 de ventas de videojuegos global, que compramos videojuegos en el mundo. ¿Por qué no estamos produciendo al mismo nivel de como estamos consumiendo.

Esteban: Exacto. Y como decimos en español, el meollo del asunto. En México nos encantan los juegos, nos encanta consumir contenido, pero no hay todavía mucho desarrollo para consumo local o para exportación. Hay muchos casos de éxito, pero hay mucho potencial para hacer más. Y como te comentaba, uno de los temas principales es tener una comunidad muy fuerte que se ayude, porque al final del día, el éxito de uno es el éxito de todos. Entonces, yo creo que ahorita está todavía muy fragmentada. Entonces, parte de este proyecto de Game Camp está orientado a motivar inspirar para que todo se ayude y pueda haber más proyectos exitosos.

Entrevista con Peter Zetterberg, de Xbox Game Camp, sobre el desarrollo independiente de videojuegos

Con títulos como Silksong actualmente sacudiendo la industria, los indies tienen más importancia que nunca, por lo que le preguntamos Peter Zetterberg, miembro de Game Camp, qué hace un buen juego independiente. Nos contó sobre su experiencia como un desarrollador sueco y cómo la industria de su país pasó de ser pequeña y local a ser un fenómeno global con estudios como Dice, King y Mojang.

Peter Zetterberg/Foto: LinkedIn Peter Zetterberg

Nación Gamer: ¿Qué crees que hace bueno a un juego independiente? Es una gran pregunta y espero darte una buena respuesta.

Peter Zetterberg: Un gran juego independiente es auténtico en su narrativa, descripción y narrativa. No intenta ser algo que no es. Creo que un gran juego independiente es auténtico en gráficos, narrativa y tiene algo más, diría yo, sustancial que decir que quizás los grandes juegos AAA más comunes.

NG: ¿Conoces la industria de los videojuegos en México, sobre los desarrolladores independientes?

Peter: No sé lo suficiente, y por eso estamos aquí, para aprender más sobre la industria mexicana de los videojuegos. Lo que sí sé es que el talento existe en todas partes del mundo, dondequiera que vayas. La innovación, la imaginación y las capacidades humanas existen en todas partes.

Lo que creo que es una ventaja para este país y sus desarrolladores de videojuegos es que ya hay mucho que hacer en el mundo artístico. Hay artes visuales, pintores, músicos, gastronomía, historias e historias. Hay muchísimo de lo que aprender para crear juegos interesantes. Así que, realmente, no veo límites al talento de México en videojuegos.

Muchos consideran que los videojuegos mexicanos caen en el cliché. Siempre son luchadores, día de muertos o culturas prehispánicas, pero ¿cómo nos ven realmente desde afuera? Peter nos habla de cómo, mientras más avanza la industria, más se diversifica en sus temáticas.

NG: Cuéntanos cómo ve el mundo exterior los videojuegos mexicanos, porque a veces pensamos que los desarrolladores mexicanos caemos en clichés sobre sus temas, sus tópicos, porque hemos profundizado mucho en luchadores, ajolotes, tal vez el Día de Muertos o las culturas prehispánicas, y así es como nos percibimos. Pero ¿cómo percibe el mundo exterior a México y a los videojuegos mexicanos?

Peter: No puedo hablar de cómo percibe el mundo los videojuegos mexicanos, lo que sí puedo decir es que Suecia, cuando era nueva en la industria de los videojuegos, se asociaba con cosas típicamente suecas. Y con el tiempo, a medida que los desarrolladores adquirían más talento, lanzaban más juegos que no estaban tan ligados a lo local, se convirtieron en estudios internacionales, como DICE, King o Mojang. Así que creo que es natural en los inicios de cualquier cultura popular que las historias que la gente ve se centren muchas veces en la vida de las personas. Pero con el tiempo, eso cambiará.

No creo que, en el futuro, digamos dentro de 10 años, un desarrollador mexicano simplemente sea catalogado como desarrollador de X, Y o Z. Creo que, con el tiempo, maduras y ganas confianza como estudio para decir: “Podemos contar más historias que solo sobre dónde vivimos”. Ahora queremos hacer un juego sobre el espacio. Y no se trata de nuestra historia, sino de otras ideas.

Así que se trata, creo, de ganar confianza. Y con el tiempo, los juegos seguirán siendo mexicanos con un toque especial, pero no se encasillarán en ningún tipo de estereotipo percibido. Sí, eso también es peligroso.

NG: ¿Y hablar de lo que conoces?

Peter: Sí, deberías. La razón por la que hice un juego de tenis como mi primer juego que lancé fue porque me encantaba. Y conocía las reglas del tenis. Jugué tenis competitivo cuando era más joven. Y creo que hay mucha lógica en crear algo que conoces muy bien.

Porque de lo contrario, tienes que definir tanto el diseño del juego como la historia, digamos, la temática, la tecnología y todo lo demás. Elige un tema con el que te sientas cómodo. Así que es natural que los desarrolladores mexicanos o latinoamericanos se basen en eventos históricos y culturales, personas y lugares. Es natural, y creo que es inteligente, porque así tienes un problema menos que resolver al crear el juego, si es que eso tiene sentido. Sí, lo tiene. Sí.

NG: Bueno, soy un desarrollador nuevo. ¿Cuál es el plan de juego? ¿Qué tengo que hacer para publicar, para estar en el ecosistema de Xbox, para ser reconocido fuera de mi ámbito? Sí, lo primero es establecer tus expectativas. Es una gran industria con muchos juegos saliendo constantemente.

Peter: Tu primer juego no necesariamente será tu mayor éxito, y nunca mirarás atrás, y podrás irte al banco de la risa. Muchas veces se necesitan varios juegos para aprender lo que le gusta a la gente o para mejorar en algo en particular. Cuando fundé mi estudio de videojuegos en el 92, nos encantaban los juegos de carreras.

Durante cinco o seis años, solo hicimos juegos de carreras, y fuimos desconocidos durante mucho tiempo. Hasta que un día, lo conseguimos, así que pudimos empezar a ganar dinero con ello. Creo Mi mensaje es: no bajen sus expectativas, pero tengan en cuenta que podría no ser un éxito con su primer juego.

En los pocos juegos que lo han logrado, como Stardew Valley, el desarrollador trabajó día y noche, fines de semana y tenía un trabajo de día, y luego creó un juego. Es una anomalía. Es muy raro. Sucede, pero es muy raro. Creo que, como estudio independiente, siempre deben tener el objetivo de aspirar a lo más alto y luchar de verdad por ello. No esperen que su primer juego, o quizás el segundo, o el tercero, sea el que los haga financieramente independientes.

Es como cualquier cosa: hay que practicar. La mejor práctica es trabajar en un juego, aunque sea pequeño, y lanzarlo. Sacar ese juego adelante.

NG: Es publicarlo o morir. Ahora todos quieren convertirse en el nuevo Hollow Knight: Silksong.

Peter: Sí. Pero hay que empezar a hacer algo. Lleva mucho tiempo. Incluso en el Game Camp, cuando lo organizamos, a veces, gente que no sabe mucho sobre la complejidad del desarrollo de videojuegos dice que quiere hacer un juego de GTA, pero si piensas en GTA y Rockstar, diría que llevan 30 años haciendo el mismo juego. El primer juego que tuvieron era de arriba a abajo, donde corrías en un coche, y luego lo hicieron en 3D, y luego le añadieron una historia y personalidad. Solo se dedicaron a ese género, y son muy buenos en ello.

Imagínate crear un juego así en 12 semanas. Lo que quiero decir es que te vuelvas muy bueno en algo y decidas qué es. Somos geniales haciendo pequeños juegos de aventuras pixelados, por ejemplo, o somos muy buenos haciendo juegos de lucha o de carreras, y no hay que ser un maestro en nada ni ser medio bueno en todo. De verdad, elige tu camino como estudio, en qué quieres ser realmente bueno, y persevera. Bueno. Soy un aliciente para cualquier futuro desarrollador.

Esto es un cliché, pero por favor, no te rindas, sigue adelante. Trabajé, bueno, tenía un proyecto bastante simple, pero fui en contra de las expectativas de mi familia: querían que me convirtiera en profesor, y me negué. Solo quería hacer juegos, y 33 años después, sigo trabajando en la industria de los videojuegos. Así que creo que, si estás realmente centrado, no te rindas y haz lo que crees. Ese sería mi consejo: persevera.

¿Habrá un Game Camp México?

Game Camp México podría ser una realidad en 2026 o 2027, por lo que se abrirían las puertas para una generación nueva de desarrolladores mexicanos, para entrar a una industria global. El plan es poder medir el terreno del desarrollo independiente y valorar si los devs mexicanos quisieran participar en Game Camp.

Agradecemos a Xbox México por permitirnos lograr estas las entrevistas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te puede interesar