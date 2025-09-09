GENERANDO AUDIO...

Xbox estrá presente en el Tokio Games Show 2025/ Foto: Microsoft

El Tokio Game Show 2025 (TGS) será el escenario donde Xbox refuerce su presencia en Asia y vuelva a conquistar al público japones. El evento se llevará acabo del 25 al 28 de septiembre en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba, Japón, y contará con más de 772 compañías de 46 países, consolidándose como la edición más grande en la historia del TGS.

Microsoft confirmó que tendrá una transmisión especial de Xbox el 25 de septiembre a las 7:00 PM, disponible en YouTube, Twitch y plataformas locales, con traducción en múltiples idiomas como el japonés, español, inglés, árabe, chino y coreano, y contará con sopórte accesible en lengua de señas japonesa y americana.

Lo que presentará Xbox en TGS 2025

Nuevos lanzamientos jugables : uno de los grandes atractivos será Ninja Gaiden 4, que se podrá probar en el show floor. La saga regresa tras más de una década, y su debut jugable es un guiño a los fans japoneses que crecieron con la franquicia.

: uno de los grandes atractivos será Ninja Gaiden 4, que se podrá probar en el show floor. Hardware portátil en alianza con ASUS : los visitantes podrán experimentar con el ROG Xbox Ally y el Ally X, dispositivos diseñados para llevar la experiencia de Xbox a un formato portátil . Estos modelos representan un paso firme en la estrategia de Microsoft para competir en el mercado dominado por Steam Deck y Nintendo Switch.

: los visitantes con el ROG Xbox Ally y el Ally X, dispositivos de Xbox a un formato portátil de Microsoft para Steam Deck y Nintendo Switch. Bethesda y su universo expandido: habrá un stand con merchandising exclusivo de Fallout, Starfield, DOOM y The Elder Scrolls IV: Oblivion. Muchos de estos productos no se han distribuido en Japón, lo que los convierte en piezas de colección muy buscadas

¿Qué podemos esperar de la transmisión?

Aunque Xbox no ha confirmado la lista completa de anuncios, los fans esperan ver: