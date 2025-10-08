Xbox Game Pass: los juegos que llegan en octubre y encenderán tu consola

GENERANDO AUDIO...

Tal como se prometió hay más títulos este mes. Foto: UnoTV

Octubre arranca con todo para los gamers que conservaron su Game Pass de Xbox, ya que Microsoft liberó la lista de títulos que aterrizan este mes en su servicio de suscripción. Entre clásicos remasterizados, estrenos potentes y dosis de nostalgia, los jugadores tendrán razones de sobra para no soltar el control.

Este será el primer lote de lanzamientos tras el polémico aumento de precio del plan Ultimate, así que Microsoft busca compensar el golpe al bolsillo con un combo de títulos que mezclan acción, RPG y aventuras.

Del dojo al hipermercado: el catálogo del Game Pass de Xbox de octubre

Disponible desde hoy, “Supermarket Simulator” pone a prueba tu instinto emprendedor mientras gestionas tu propio súper digital (nube, consola y PC). Pero el verdadero banquete llega a mediados de mes con nombres que levantan hype en la comunidad.

El 9 de octubre, los veteranos del RPG podrán revivir la magia con “Baldur’s Gate” y “Baldur’s Gate II: Enhanced Editions”, mientras que el 14 de octubre llega “The Casting of Frank Stone”, una experiencia de terror cósmico inspirada en Dead by Daylight.

Para quienes buscan ritmo frenético, el 15 de octubre será un día clave, pues llegan “Ball x Pit” y “Ninja Gaiden 2 Black”, el legendario hack and slash de Team Ninja, llegarán con todo el poder del modo retro. Ese mismo día también aterriza Eternal Strands, una aventura con tintes de fantasía, y He Is Coming, el misterioso adelanto que promete intriga y jumpscares.

El 21 de octubre marca otro nivel con “Evil West” y el tan esperado “Ninja Gaiden 4”, desarrollado junto a Platinum Games, un título que promete combates brutales y gráficos que rayan en lo cinematográfico.

Aunque, no todo son buenas noticias: a partir del 15 de octubre, títulos como “Cocoon”, “Core Keeper” y “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed” dejarán el servicio, aunque “Cocoon” ya encontró nuevo hogar en PS Plus.

Xbox sube el precio, pero no baja el hype en el Game Pass

El reciente incremento del 50% en el costo de Game Pass Ultimate generó críticas entre los fans, pero con una alineación que incluye joyas como “Hogwarts Legacy” y nuevas aventuras indie, Microsoft busca mantener su trono gamer bien defendido.

Así que si tienes el Game Pass Ultimate, prepárate para un mes donde el catálogo se siente como un verdadero combo legendario de títulos imperdibles.

Lista completa:

Baldur’s Gate y Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – 9 de octubre

Pase de juego Ultimate, Pase de juego Premium, Pase de juego para PC

El casting de Frank Stone (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 14 de octubre

Pase de juego Ultimate, Pase de juego Premium, Pase de juego para PC

Ball x Pit (Nube, Consola y PC) – 15 de octubre

Game Pass Ultimate, Game Pass para PC

El Grinch: Aventuras navideñas (nube, consola y PC) – 15 de octubre

Pase de juego Ultimate, Pase de juego Premium, Pase de juego para PC

Eternal Strands (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 15 de octubre

Ahora con Game Pass Premium

He Is Coming (Avance del juego) (PC) – 15 de octubre

Ahora con Game Pass Premium

Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 15 de octubre

Ahora con Game Pass Premium

Pax Dei (PC) – 16 de octubre

Pase de juego Ultimate, Pase de juego Premium, Pase de juego para PC

Keeper (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 17 de octubre

Game Pass Ultimate, Game Pass para PC

Evil West (Nube, Consola y PC) – 21 de octubre

Pase de juego Ultimate, Pase de juego Premium, Pase de juego para PC

Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 21 de octubre

