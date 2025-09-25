Xbox pone a Japón al frente y al centro: lo más destacado del Showcase en el Tokyo Game Show 2025
Durante el Tokio Game Show 2025, Xbox desplegó una serie de anuncios que reforzaron su enfoque hacia el mercado japonés y mostraron su catálogo global. Aquí lo más relevante que se presentó.
Forza Horizon 6: Japón será su escenario
El anuncio estrella fue Forza Horizon 6, que ambientará su mundo en Japón con paisajes icónicos, ciudades modernas, naturaleza exuberante y todo el esplendor nipón. Este título llegará en 2026 y estará disponible desde el lanzamiento en Game Pass.
Remakes, expansiones y relanzamientos
- Gungrave Gore: Blood Heart regresa con un remake completo, reconstruido con un nuevo motor que mejora visuales, rendimiento y acción.
- Age of Mythology: Retold recibirá la expansión Heavenly Spear, con 12 misiones nuevas y una historia centrada en personajes inspirados en Japón.
- Microsoft Flight Simulator recibirá una actualización llamada “World Update 20: Japan”, incorporando nuevas ciudades como Tokio, Osaka, Kyoto y varios aeropuertos japones con detalle elevado.
- El remake de Fatal Frame 2: Crimson Butterfly también mostró un avance con mejoras visuales, atmosféricas y de jugabilidad.
- Double Dragon: Revive fue confirmando para octube, trayendo acción beat-em-up clásico con mejoras modernas.
Proyectos nuevos y tráilers anticipados
- Ninja Gaiden 4 recibió un vistazo extendido con modos de dificultad, IA mejorada y opciones de entrenamiento para pulir habilidades antes del lanzamiento.
- Project Evilbane, un título de acción hack and slash multidimensional, fue presentado para Xbox Series y PC, con lanzamiento esperado en 2026.
- Romancing Saga 2: Revenge of the Seven, sorprendió con un Shadow drop, para Xbox ese mismo día, retomando mecánicas clásicas de la saga.
- Aniimo Mostró un tráiler con estilo evocador tipo Everwild, con criaturas, mundo de fantasía y mecánicas de interacción ambiental.
- Se revelaron mapas ambientados en Japón para Call of Duty: Black Ops 7, incluyendo escenarios como un café de gatos o un tren abandonado, todo con estética japonesa moderna.
- Monster Hunter Stories I y II llegarán a Xbox el 14 de noviembre de 2025, mientras que Monster Hunter Stories III tiene fecha proyectada para marzo de 2026.