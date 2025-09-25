Xbox pone a Japón al frente y al centro: lo más destacado del Showcase en el Tokyo Game Show 2025

GENERANDO AUDIO...

Xbox presenta lo más destacado en el Tokio Game Show 2025/Foto: Microsoft

Durante el Tokio Game Show 2025, Xbox desplegó una serie de anuncios que reforzaron su enfoque hacia el mercado japonés y mostraron su catálogo global. Aquí lo más relevante que se presentó.

Forza Horizon 6: Japón será su escenario

El anuncio estrella fue Forza Horizon 6, que ambientará su mundo en Japón con paisajes icónicos, ciudades modernas, naturaleza exuberante y todo el esplendor nipón. Este título llegará en 2026 y estará disponible desde el lanzamiento en Game Pass.

Remakes, expansiones y relanzamientos

Gungrave Gore: Blood Heart regresa con un remake completo, reconstruido con un nuevo motor que mejora visuales, rendimiento y acción.

Age of Mythology: Retold recibirá la expansión Heavenly Spear, con 12 misiones nuevas y una historia centrada en personajes inspirados en Japón.

Microsoft Flight Simulator recibirá una actualización llamada "World Update 20: Japan", incorporando nuevas ciudades como Tokio, Osaka, Kyoto y varios aeropuertos japones con detalle elevado.

El remake de Fatal Frame 2: Crimson Butterfly también mostró un avance con mejoras visuales, atmosféricas y de jugabilidad.

Double Dragon: Revive fue confirmando para octube, trayendo acción beat-em-up clásico con mejoras modernas.

Proyectos nuevos y tráilers anticipados

Ninja Gaiden 4 recibió un vistazo extendido con modos de dificultad, IA mejorada y opciones de entrenamiento para pulir habilidades antes del lanzamiento.

Project Evilbane, un título de acción hack and slash multidimensional , fue presentado para Xbox Series y PC, con lanzamiento esperado en 2026.

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven, sorprendió con un Shadow drop, para Xbox ese mismo día, retomando mecánicas clásicas de la saga.

Aniimo Mostró un tráiler con estilo evocador tipo Everwild, con criaturas, mundo de fantasía y mecánicas de interacción ambiental.

Se revelaron mapas ambientados en Japón para Call of Duty: Black Ops 7, incluyendo escenarios como un café de gatos o un tren abandonado, todo con estética japonesa moderna.

Se revelaron mapas ambientados en Japón para Call of Duty: Black Ops 7, incluyendo escenarios como un café de gatos o un tren abandonado, todo con estética japonesa moderna.

Monster Hunter Stories I y II llegarán a Xbox el 14 de noviembre de 2025, mientras que Monster Hunter Stories III tiene fecha proyectada para marzo de 2026.

