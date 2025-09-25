GENERANDO AUDIO...

Demon Slayer, ¿qué se sabe de las otras entregas?

El fenómeno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” sigue encendido y los fans no dejan de preguntarse cuándo podrán ver en cines la segunda y tercera entrega de la trilogía “Infinity Castle”. Es por ello, que en Nación Gamer, te contamos todo lo que sabemos sobre las siguientes entregas.

¿Cuándo sale la segunda película de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”?

Pese a la emoción y las especulaciones de varios fans, recientemente, el propio CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, dejó claro que las fechas de estreno todavía no están definidas, aunque reconoció la enorme presión que existe para lanzarlas lo antes posible.

En entrevista con el medio “The Hollywood Reporter”, Purini explicó:

“Hemos anunciado que será una trilogía de películas, pero nuestros socios de Aniplex y Ufotable aún no han decidido las fechas. Sabemos que hay urgencia entre los fans, y queremos traer más Demon Slayer lo antes posible”. Rahul Purini/CEO

¿Qué esperar de las secuelas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”?

El éxito de la primera cinta ha puesto la vara muy alta; pues recaudó más de 558 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como una de las películas de anime más exitosas de la historia. Ante esto, Purini aseguró que trabajan estrechamente con Aniplex y Ufotable para que las próximas dos entregas sean “igual de increíbles, si no mejores”.

Por ahora, tampoco está confirmado si Crunchyroll tendrá la exclusividad en el streaming. Lo que sí se sabe, gracias a Mitchel Berger de la misma compañía, es que “Infinity Castle” no llegará al catálogo digital en 2025, aunque Deadline adelantó que Crunchyroll será una de las plataformas que la transmitirá cuando llegue el momento.

En cuanto a la historia, la sinopsis oficial nos prepara para el clímax. Mientras los Cazadores de Demonios entrenan en el Hashira Training, Muzan Kibutsuji irrumpe en la Mansión Ubuyashiki y arrastra a Tanjiro junto con los Hashira hacia el temible “Castillo Infinito”. Es ahí donde se desatará la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores y los demonios, con la animación de Ufotable y la dirección de Haruo Sotozaki.

Por ahora, los fans tendrán que ser pacientes, la espera será larga, pero la promesa de una conclusión épica mantiene la llama de la expectativa más viva que nunca.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]