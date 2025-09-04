You Win! Street Fighter confirma fecha de estreno y presume elenco y póster oficial

GENERANDO AUDIO...

Actualmente, la cinta se encuentra en producción. Foto: X/@Street_Fighter

Street Fighter tendrá una nueva cinta live action y este jueves, como si se tratara de un nuevo retador que acaba de meter su moneda en el arcade, en redes sociales fue difundido el póster oficial, así como el elenco y la fecha de estreno.

Anteriormente, muchos rumores circularon alrededor del filme, que está bajo la dirección de Kitao Sakurai, sin embargo, fue hasta hoy que, en medio de esta sorpresa, algunos se confirmaron, como la participación de David Dastmalchian y de Jason Momoa.

“Presiona start” y prepárate, porque te contaremos parte de lo que se ha revelado.

¿Qué sabemos de la próxima película de Street Fighter?

Se trata de la tercera entrega live action, todos recordamos el primer filme protagonizado por Jean-Claude Van Damme y Raul Julia, justo en el mejor momento del videojuego de Capcom, allá por 1994.

La segunda cinta fue Street Fighter: The Legend of Chun-Li, con Kristin Kreuk como la peleadora más famosa de la franquicia, y quien estuvo acompañada por Chris Klein y Michael Clarke Duncan, entre otros. Esta peli no fue muy bien recibida tras su estreno en 2009.

Pasaron 16 años para que una nueva adaptación cinematográfica surgiera, esto luego de que Legendary Entertainment comprara los derechos de cine y televisión a Capcom.

Si bien, no se sabe mucho de la historia, se ha dado a conocer que el guion estuvo a cargo de Dalan Musson, conocido por su trabajo en The Falcon and the Winter Soldier y Captain America: Brave New World.

El póster que “desencadenó la pelea”

La primera imagen promocional muestra a los actores enmarcados en cuadros como si fuera la clásica pantalla de selección de personajes de Street Fighter II: The Workd Warrior, con la frase: “Los secretos no duran mucho en la arena: Street Fighter ya está en producción. En cines el 16 de octubre de 2026. ¡Que comience el torneo!”.

Una referencia directa que enloqueció a gamers de todas las edades y que podría marcar la pauta del estilo que tendrá la cinta.

¿Cuándo será el estreno de Street Fighter?

El filme de Street Fighter llegará a Estados Unidos el 16 de octubre de 2026 en formato IMAX y será distribuido por Paramount Pictures.

Cabe mencionar que, originalmente, se pensaba estrenar para marzo del mismo año bajo Sony Pictures.

K.O. Perfect!: ¿quiénes conforman el elenco de Street Fighter?

Mientras la filmación de las locaciones principales ya inició en Australia, desde mediados de agosto pasado, con la revelación del primer afiche de la cinta, también se compartieron los nombres del elenco.

Cabe destacar que en la lista figuran estrellas de Hollywood, luchadores de la WWE, músicos, comediantes y hasta peleadores reales:

Noah Centineo como Ken Masters

Andrew Koji da vida a Ryu, el héroe de Street Fighter

Jason Momoa, sí, convertido en Blanka

Roman Reigns como Akuma, de los personajes más relevantes

Callina Liang será Chun-Li, no podía faltar en la “elección de peleadores”

50 Cent dará vida a Balrog, eso no se veía venir

Andrew Schulz como Dan Hibiki

Orville Peck interpretará a Vega, uno de los guerreros más orgullosos en la historia

David Dastmalchian como el icónico M. Bison (en Japón lo conocen como Vega)

Cody Rhodes interpretará a Guile, otro indispensable en la trama

Vidyut Jammwal será Dhalsim

Eric André como Don Sauvage

Olivier Richters en el papel de Zangief

Hirooki Goto como el luchador de sumo, E. Honda

Mel Jarnson dará vida a Cammy, alguien que tampoco podía faltar en esta nueva cinta

Rayna Vallandingham como Juli

Alexander Volkanovski encarna a Joe

Kyle Mooney da vida a Marvin

Mientras se revelan más detalles de la trama, producción y demás, no olvides marcar en el calendario que, mientras se espera una fecha de estreno en México, la nueva película de Street Fighter llegará a cines en octubre del próximo año.

¿Y Sagat? ¿Momoa es muy alto para ser Blanka? ¿Qué te parece el cast?

