El próximo lunes 1 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará ante el Congreso de la Unión su Primer Informe de Gobierno, lo que ha generado dudas entre trabajadores y estudiantes sobre si ese día será feriado, si habrá pago doble y si se suspenderán las clases.

¿Es feriado el 1 de septiembre de 2025?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no está considerado como día de descanso obligatorio.

Esto significa que:

  • No será feriado
  • Los trabajadores deberán acudir normalmente a sus centros laborales
  • No aplica pago doble ni triple, pues no se trata de un día inhábil oficial

¿Habrá puente escolar o suspensión de clases?

Según el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, el lunes 1 de septiembre es la fecha programada para el inicio de clases en escuelas públicas y privadas de educación básica.

Por lo tanto:

  • No habrá suspensión de clases
  • No se genera puente escolar
  • Los estudiantes regresan a las aulas con normalidad ese mismo día

¿Cuándo será el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

El informe presidencial se realizará el lunes 1 de septiembre de 2025 en el Congreso de la Unión. Se trata del primer balance oficial de gestión de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024.

En resumen:

  • El 1 de septiembre no es feriado
  • No se paga doble a los trabajadores
  • Sí hay clases: es el inicio oficial del ciclo escolar 2025-2026

