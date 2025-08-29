GENERANDO AUDIO...

El próximo lunes 1 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará ante el Congreso de la Unión su Primer Informe de Gobierno, lo que ha generado dudas entre trabajadores y estudiantes sobre si ese día será feriado, si habrá pago doble y si se suspenderán las clases.

¿Es feriado el 1 de septiembre de 2025?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no está considerado como día de descanso obligatorio.

Esto significa que:

No será feriado

Los trabajadores deberán acudir normalmente a sus centros laborales

No aplica pago doble ni triple, pues no se trata de un día inhábil oficial

¿Habrá puente escolar o suspensión de clases?

Según el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, el lunes 1 de septiembre es la fecha programada para el inicio de clases en escuelas públicas y privadas de educación básica.

Por lo tanto:

No habrá suspensión de clases

No se genera puente escolar

Los estudiantes regresan a las aulas con normalidad ese mismo día

¿Cuándo será el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

El informe presidencial se realizará el lunes 1 de septiembre de 2025 en el Congreso de la Unión. Se trata del primer balance oficial de gestión de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024.

