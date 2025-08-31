1 de septiembre: Sheinbaum rinde informe, alumnos vuelven a clases y se renueva la SCJN

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El lunes 1 de septiembre estará marcado por tres hechos clave en la vida política y social de México: el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el regreso a clases de millones de estudiantes y la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno a las 11:00 horas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El documento oficial será entregado al Congreso por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mientras que la mandataria dirigirá un mensaje en cadena nacional de radio, televisión y plataformas digitales.

Sheinbaum adelantó que no habrá conferencia mañanera ese día y precisó que el evento masivo en el Zócalo capitalino se realizará hasta el 1 de octubre, fecha en la que cumplirá un año en la Presidencia.

Regreso a clases 2025

Este mismo lunes, más de 24 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán el ciclo escolar 2025-2026. Las autoridades educativas llaman a los padres de familia a tomar previsiones debido al tránsito y a la movilidad que implicará la reactivación de las clases presenciales.

Mientras que, al respecto, autoridades de las diferentes entidades del país ya han anunciado la implementación de operativos de tránsito y seguridad para evitar complicaciones en el regreso a clases, mismos que, en el caso de la CDMX, se sumarán a los activados con motivo del informe presidencial, así como de la toma de protesta de ministros, jueces y magistrados que se realizará desde las 19:30 horas en el Senado de la República.

Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación

El 1 de septiembre también será histórico para el Poder Judicial. Ese día entrarán en funciones nueve nuevos ministros y ministras de la SCJN, quienes rendirán protesta ante el Senado de la República.

Esta vez, la Corte será encabezada por un abogado indígena, Hugo Aguilar Ortiz, licenciado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”. Su trayectoria incluye haber sido asesor jurídico del EZLN en 1994 y colaborador en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Junto a él, continuarán en el máximo tribunal Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, a quienes se integrarán perfiles como María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y marcar un cambio en el rumbo de la justicia en el país.

En tanto que, mientras el nuevo Pleno de la Suprema Corte realizará su primera sesión a las 21:30 horas, desde las 19:30 horas se llevará a cabo en el Senado de la República la ceremonia en la que tomarán protesta los nueve ministros de la SCJN, así como los magistrados electos para el Tribunal Electoral y los que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que en ceremonias posteriores, este mismo lunes, harán lo mismo los jueces y magistrados electos el pasado 1 de junio.