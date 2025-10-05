10 logros y frases que definen el primer año de Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México.

Con un Zócalo capitalino lleno de simpatizantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró su primer año de gobierno con un mensaje centrado en los logros sociales, económicos y legislativos de su administración. “El nuestro es un Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, afirmó.

La mandataria destacó la reducción de la pobreza, la aprobación de reformas estructurales y el impulso a la soberanía nacional, además de refrendar su cercanía con el movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo: “AMLO fue, es y será siempre un ejemplo de honradez”.

10 logros que marcaron su primer año

Reducción histórica de la pobreza: entre 2018 y 2024, 13.5 millones de personas salieron de esa condición; la pobreza bajó del 45% al 29% Disminución de desigualdad: la brecha entre el 10% más rico y el más pobre se redujo de 27 a 14 veces, ubicando a México como el segundo país menos desigual de América Salario mínimo récord: aumentó 135% en términos reales desde 2018, alcanzando 279 pesos diarios Empleo y crecimiento: el desempleo cayó a 2.7% y el país cuenta con 22.5 millones de trabajadores afiliados al IMSS 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas la elección de jueces por voto popular, el reconocimiento de pueblos indígenas y la inclusión de la igualdad de género en la Constitución Guardia Nacional bajo la Sedena, para fortalecer la seguridad y el profesionalismo Tren Maya y AIFA consolidados, además de nuevos trenes de pasajeros y proyectos de energía limpia Programas sociales universales: 82% de las familias mexicanas recibe al menos un apoyo directo Fondo de Pensiones para el Bienestar: garantiza una pensión digna de hasta 17 mil 364 mensuales Reducción de homicidios dolosos en 32% durante su primer año

10 frases que definieron el discurso

“El nuestro es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” “Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez” “En México, el que manda es el pueblo” “Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos” “Por el bien de todos, primero los pobres” “México no acepta injerencismo ni intervencionismo” “Cuando no hay corrupción, alcanza para más” “La vivienda es un derecho del pueblo, no un negocio” “No hay divorcio entre pueblo y gobierno” “No les voy a fallar; entregaré mi alma y mi vida por el bienestar del pueblo”

Sheinbaum cerró su mensaje reafirmando que la Cuarta Transformación continúa con fuerza y que su administración busca consolidar un México más justo, soberano y con bienestar para todos. “Que viva México libre, independiente y soberano”, exclamó ante miles de asistentes.