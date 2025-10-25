GENERANDO AUDIO...

A casi una semana de las intensas lluvias provocadas por la perturbación tropical 90-E, la red carretera del centro y oriente de México continúa seriamente afectada. De acuerdo con el más reciente reporte del micrositio “Afectaciones por lluvias e inundaciones”, actualizado al 23 de octubre de 2025 a las 20:30 horas, todavía 100 caminos permanecen cerrados en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que 381 ya fueron reabiertos al tránsito.

Con 45 caminos aún bloqueados, Hidalgo concentra la mayor parte de los cierres. Los daños se distribuyen en más de 40 municipios serranos y de alta montaña, donde los deslaves, hundimientos y cortes de terracería mantienen incomunicadas decenas de comunidades rurales.

Entre los municipios más afectados se encuentran Metztitlán, con 23 afectaciones; La Misión, con 20; Tlahuiltepa, con 19; Nicolás Flores, con 16; Chapulhuacán, con 15, y Huautla, con 23 caminos dañados.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta un despliegue de 165 máquinas, 385 trabajadores y 74 frentes de trabajo activos en la entidad. De las 309 incidencias registradas, 72 ya fueron atendidas, 157 siguen en proceso y 80 aún están pendientes. Además, 12 puentes presentan daños estructurales, lo que complica la movilidad en la Sierra y la Huasteca hidalguense.

Pese a ello, 124 de las 184 localidades afectadas han logrado recuperar comunicación parcial o total.

Puebla: daños en la Sierra Norte y Nororiental

El segundo estado más afectado es Puebla, donde 20 caminos permanecen cerrados, principalmente en municipios de la Sierra Norte, como Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec y Pahuatlán.

En Huauchinango, uno de los puntos críticos, se contabilizan 51 afectaciones, seguidas por 15 en Xicotepec y 11 en Tlacuilotepec. Las precipitaciones intensas provocaron deslizamientos de laderas y el colapso parcial de carreteras locales.

La SICT informó que en Puebla se tienen 63 incidencias totales, de las cuales 35 han sido atendidas, 15 siguen en proceso y 13 están por resolverse. En el terreno trabajan 72 máquinas, 182 trabajadores y 33 frentes de trabajo, con 13 puentes afectados. Hasta el momento, 29 de las 32 localidades impactadas ya cuentan con comunicación restablecida.

Querétaro: afectaciones en la zona serrana

En Querétaro, siete caminos continúan cerrados, todos en la Sierra Gorda, una región de difícil acceso y alta pendiente. Los municipios más perjudicados son Pinal de Amoles, Cadereyta de Montes y San Joaquín, cada uno con 12 afectaciones reportadas.

La SICT informó que de 38 incidencias totales, 32 ya fueron atendidas y 6 permanecen en proceso. Se han desplegado 17 maquinarias, 26 trabajadores y 5 frentes de trabajo, logrando restablecer la comunicación en la totalidad de las 17 localidades afectadas.

San Luis Potosí: recuperación casi total

En San Luis Potosí, aunque hubo 11 municipios con daños, la recuperación avanza con rapidez. Los trabajos se concentran principalmente en la Huasteca Potosina, donde Tamazunchale registró 15 afectaciones, la cifra más alta del estado.

Gracias al despliegue de 21 máquinas, 26 trabajadores y 6 frentes de trabajo, las 18 incidencias reportadas han sido totalmente atendidas, y las cuatro localidades afectadas ya recuperaron comunicación.

