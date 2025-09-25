GENERANDO AUDIO...

Algunos mexicanos han regresado de EE. UU. de manera voluntaria. Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde el 20 de enero de 2025, cuando inició el segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, México ha recibido a 109 mil mexicanos deportados o que regresaron de manera voluntaria.

“Ciento nueve mil, desde el 20 de enero, la entrada de la administración del presidente Trump, 109 a México”, declaró durante la conferencia matutina de este jueves 25 de septiembre de 2025.

Sheinbaum rechaza cifras mayores de deportaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cifras distintas a las que presentó y señaló que el número de deportados en lo que va del año asciende a 109 mil 813 connacionales.

“El mayor momento fue con Clinton, llegaron a entrar a México 1.1 millones de mexicanos en un año; hoy tenemos en todo 2025, desde el 20 de enero 109 mil 813”, indicó.

Contexto de deportaciones históricas

La mandataria comparó el actual número de mexicanos deportados con cifras de administraciones pasadas en Estados Unidos. Recordó que durante el gobierno de Bill Clinton, el país registró el ingreso de 1.1 millones de mexicanos en un año, lo que representó el máximo histórico en materia de deportaciones hacia México.

En su mensaje, Sheinbaum reiteró que la cifra actual corresponde únicamente al periodo iniciado en enero de 2025 con la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca, y subrayó que los registros oficiales señalan poco más de 109 mil personas retornadas al país en lo que va del año.

Deportaciones y retornos voluntarios

De acuerdo con la información proporcionada, los 109 mil mexicanos que han regresado a territorio nacional en 2025 incluyen tanto a quienes fueron deportados por autoridades estadounidenses como a quienes retornaron de manera voluntaria.

La presidenta precisó que los datos corresponden a cifras oficiales disponibles y desestimó reportes que señalan cantidades más altas de connacionales que habrían ingresado a México en el mismo periodo.

