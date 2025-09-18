GENERANDO AUDIO...

Cada 19 de septiembre, México recuerda los devastadores sismos de 1985, 2017 y 2022, fechas que han dejado una profunda huella en la memoria colectiva. Aunque la coincidencia es llamativa, especialistas insisten en que los sismos no se pueden predecir.

México es un país con alta sismicidad debido a su ubicación geográfica. Tiembla todos los días, aunque la mayoría de los movimientos son imperceptibles. En promedio, cada tres años ocurre un sismo de magnitud relevante.

“No existe estudio científico, dispositivo o método que pueda predecir un sismo. Lo mejor que podemos hacer es estar preparados”, advierten las autoridades de Protección Civil.

El 19 de septiembre en la historia

1985 : A las 7:17 horas, un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán sacudió el país. Provocó graves daños en Ciudad de México y Ciudad Guzmán , Jalisco. La cifra oficial reportó 6 mil fallecidos , más de 30 mil heridos y 30 mil viviendas destruidas . Un segundo sismo, de 7.6 , ocurrió al día siguiente en Guerrero, colapsando estructuras ya dañadas.

¿Por qué tiembla tanto en México?

El territorio nacional se ubica en una zona de subducción de placas tectónicas, lo que genera una alta actividad sísmica, sobre todo en la costa del Pacífico. Las ondas sísmicas se amplifican en suelos lacustres, como ocurre en Ciudad de México y Ciudad Guzmán, lo que explica la intensidad con la que se sienten los sismos lejos del epicentro.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional:

Recomendaciones en caso de sismo

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil

Participa en simulacros de evacuación

Identifica zonas seguras en tu hogar y trabajo

en tu hogar y trabajo Prepara tu mochila de emergencia

Durante

Mantén la calma y ubícate en zonas seguras

y ubícate en zonas seguras Aléjate de ventanas, postes y objetos que puedan caer

Si manejas, detén tu auto y aléjate de edificios y árboles

y aléjate de edificios y árboles En la costa, aléjate de la playa y busca zonas altas

Después

Revisa tu casa antes de encender gas o electricidad

Usa el teléfono sólo en emergencias

Mantente informado y atiende a Protección Civil

Considera que habrá réplicas

