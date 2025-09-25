GENERANDO AUDIO...

El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, elaborado por Red Lupa con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), documenta que 2024 fue el año con más casos de desaparición en México en la última década, con un total de 13 mil 106 personas desaparecidas.

Aunque en 2025 las cifras preliminares muestran un aumento de 12% respecto al mismo periodo del año anterior, el estudio subraya que 2024 marcó un récord histórico en número de casos, evidenciando que el fenómeno no ha disminuido y se mantiene como un problema estructural.

Mientras que en el periodo comprendido entre 2000 y mayo 16 de 2025 se concentra el 90% de los casos de personas desaparecidas en el país.

Concentración en estados específicos

Los datos muestran que cinco entidades concentran 44.3% de las desapariciones:

Jalisco

Estado de México

Tamaulipas

Veracruz

Nuevo León

Esta concentración territorial explica en buena medida el volumen de registros alcanzado en 2024.

El informe advierte que las desapariciones afectan principalmente a jóvenes, siendo el grupo de 25 a 29 años el más afectado. También resalta que el incremento en desapariciones de mujeres ocurrió en los 32 estados del país, lo que evidencia la dimensión nacional del problema.

El reporte destaca que en algunos estados las cifras aumentaron de manera considerable: Tabasco tuvo un alza de 87%, mientras que Yucatán fue la única entidad con una reducción, con una baja de 5%.

Mujeres desaparecidas

El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 también arrojó que en los 32 estados del país aumentó el número de mujeres desaparecidas. De acuerdo con el informe, nueve estados aumentaron en más del 20% el número de casos de niñas y mujeres desaparecidas en el periodo analizado.

El rango de edad de las mujeres que son víctimas de este delito oscila entre los 15 y los 19 años. Mientras que el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Tabasco son los estados que más concentran este tipo de desapariciones.

Estos cinco estados concentran en la actualidad el 49% de niñas y mujeres desaparecidas del país. El análisis muestra como Tabasco no sobresalía entre los cinco primeros en el 2024; sin embargo, se contempló un aumento exponencial en la cifra.

