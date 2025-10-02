2026, año en que fosas clandestinas del “Pozolero” podrían ser abiertas

GENERANDO AUDIO...

Fosas clandestinas en La Gallera. Foto: AFP.

Será durante los primeros meses de 2026 que las fosas clandestinas que utilizó Santiago Meza López, mejor conocido como el “Pozolero”, para depositar los restos disueltos en ácido de al menos 700 cuerpos humanos puedan ser abiertas para su análisis e investigación.

Fosas clandestinas en La Gallera

Estas fosas, localizadas en el predio La Gallera, en el ejido Maclovio Rojas, en Tijuana, Baja California, eran utilizadas entre 2006 y 2009 por Meza López para desintegrar a víctimas y rivales del Cártel de los Arellano Félix.

En el interior de dicho predio, se encontraba una pequeña vivienda, la cual, de acuerdo con colectivos de búsqueda de Baja California, fue adaptada como cocina del “Pozolero”. En el lugar se hallaron tambos, químicos corrosivos, diversos artefactos y un conducto que conectaba con dos fosas, en las que se calculó se vertieron alrededor de 17 mil litros de cuerpos humanos disueltos en sosa cáustica.

2026, año en que fosas clandestina podrían ser abiertas

Debido a que las fosas clandestinas siguen representando un riesgo biológico, ya que los químicos y los gases tóxicos, productos de la descomposición, podrían matar a quienes los aspiren, estas no se han abierto para su análisis e investigación.

No obstante, todo parece indicar que será durante los primeros meses de 2026 cuando esto sea posible. La Fiscalía General de la República (FGR) indica que esto podrá suceder siempre y cuando el material se haya solidificado por completo.

Aunque los restos humanos fueron disueltos en sustancias químicas corrosivas, el presidente del colectivo Unidos por los Desaparecidos en Baja California, Fernando Oseguera Flores, señaló que tienen la esperanza de poder extraer suficiente muestra genética para el reconocimiento de personas desaparecidas que son buscadas por familiares.

Detención del “Pozolero”

El 22 de enero de 2009, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Santiago Meza López en el complejo turístico Baja Seasons, en Ensenada, Baja California.

Los militares habían sido previamente advertidos de la presencia de varios integrantes del Cártel de los Arellano Félix en el lugar, por lo que se trasladaron al complejo. Hubo quienes pudieron darse a la fuga, pero no Meza López, quien más tarde confesaría que trabajaba para Eduardo Teodoro García Simental, alias “El Teo”, primero empleado de los Arellano Félix y más tarde de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

